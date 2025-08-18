Референдум о поддержке руководства Республики Сербской пройдет в сентябре
Додик: референдум о поддержке руководства РС БиГ пройдет в конце сентября
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 авг - РИА Новости. Референдум о поддержке руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины гражданами пройдет в конце сентября, сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик.
Додик ранее заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ, который постановил отозвать его президентский мандат после приговора суда БиГ.
"Требуем уважения и свободы, что подтвердим через референдум. Это наше послание - верните нас к Дейтонскому мирному соглашению (1995 года - ред.). Свое мнение выразим на референдуме, который будет проведен в конце сентября", - сказал лидер боснийских сербов на пресс-конференции в понедельник, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской.
Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.