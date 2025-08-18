Рейтинг@Mail.ru
Референдум о поддержке руководства Республики Сербской пройдет в сентябре - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/referendum-2036067240.html
Референдум о поддержке руководства Республики Сербской пройдет в сентябре
Референдум о поддержке руководства Республики Сербской пройдет в сентябре - РИА Новости, 18.08.2025
Референдум о поддержке руководства Республики Сербской пройдет в сентябре
Референдум о поддержке руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины гражданами пройдет в конце сентября, сообщил президент Республики Сербской Милорад... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:07:00+03:00
2025-08-18T15:07:00+03:00
в мире
республика сербская
сараево
босния и герцеговина
милорад додик
европейский суд
европейский суд по правам человека (еспч)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bf1d2e735400b2c047ac1b8bebdc652.jpg
БЕЛГРАД, 18 авг - РИА Новости. Референдум о поддержке руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины гражданами пройдет в конце сентября, сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик. Додик ранее заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ, который постановил отозвать его президентский мандат после приговора суда БиГ. "Требуем уважения и свободы, что подтвердим через референдум. Это наше послание - верните нас к Дейтонскому мирному соглашению (1995 года - ред.). Свое мнение выразим на референдуме, который будет проведен в конце сентября", - сказал лидер боснийских сербов на пресс-конференции в понедельник, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
https://ria.ru/20250807/dodik-2034040937.html
https://ria.ru/20250808/serbiya-2034144629.html
республика сербская
сараево
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22e72c37385adb51ec77f8e353663d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, сараево, босния и герцеговина, милорад додик, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч), оон
В мире, Республика Сербская, Сараево, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ООН
Референдум о поддержке руководства Республики Сербской пройдет в сентябре

Додик: референдум о поддержке руководства РС БиГ пройдет в конце сентября

© AP Photo / Radivoje PavicicПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 18 авг - РИА Новости. Референдум о поддержке руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины гражданами пройдет в конце сентября, сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик.
Додик ранее заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ, который постановил отозвать его президентский мандат после приговора суда БиГ.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Ситуация вокруг Додика угрожает стабильности БиГ, заявил Полянский
7 августа, 23:43
"Требуем уважения и свободы, что подтвердим через референдум. Это наше послание - верните нас к Дейтонскому мирному соглашению (1995 года - ред.). Свое мнение выразим на референдуме, который будет проведен в конце сентября", - сказал лидер боснийских сербов на пресс-конференции в понедельник, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской.
Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Вучич заявил, что страна не вмешивается в действия Республики Сербской БиГ
8 августа, 14:20
 
В миреРеспублика СербскаяСараевоБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикЕвропейский судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала