ПВО за ночь уничтожила 23 беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 23 беспилотника - РИА Новости, 18.08.2025
ПВО за ночь уничтожила 23 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:22:00+03:00
2025-08-18T07:22:00+03:00
2025-08-18T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
тамбовская область
азовское море
вооруженные силы украины
черное море
россия
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
курская область
тамбовская область
азовское море
черное море
россия
воронежская область
краснодарский край
республика крым
белгородская область
ростовская область
Новости
ru-RU
безопасность, курская область, тамбовская область, азовское море, вооруженные силы украины, черное море, россия, воронежская область, краснодарский край, республика крым, белгородская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Тамбовская область, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Черное море, Россия, Воронежская область, Краснодарский край, Республика Крым, Белгородская область, Ростовская область