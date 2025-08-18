https://ria.ru/20250818/pvo-2035977530.html

ПВО за ночь уничтожила 23 беспилотника

18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

