ПВО за ночь уничтожила 23 беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 18.08.2025 (обновлено: 08:28 18.08.2025)
ПВО за ночь уничтожила 23 беспилотника
07:22 18.08.2025 (обновлено: 08:28 18.08.2025)
ПВО за ночь уничтожила 23 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ
Российские военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
