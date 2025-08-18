https://ria.ru/20250818/putin-2036104779.html

Путин поделился с президентом Киргизии итогами саммита на Аляске

2025-08-18T17:18:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым поделился оценками российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Киргизской республики Садыром Жапаровым президент Российской Федерации Владимир Путин поделился оценками недавней российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.

