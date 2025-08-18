https://ria.ru/20250818/putin-2036100943.html
Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Индии
Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Индии - РИА Новости, 18.08.2025
Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Индии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил соболезнования в связи с трагическими... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:06:00+03:00
2025-08-18T17:06:00+03:00
2025-08-18T17:06:00+03:00
в мире
россия
индия
джамму
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего наводнения, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее сообщалось, что вызванное ливнями наводнение в индийском регионе Джамму и Кашмир привело к гибели не менее 46 человек. "Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего наводнения в Индии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250818/modi-2036099941.html
россия
индия
джамму
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, джамму, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Джамму, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Индии
Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования в связи с наводнением в Индии