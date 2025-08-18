https://ria.ru/20250818/putin-2036056250.html

Путин оценил двигатель ПД-8

Путин оценил двигатель ПД-8 - РИА Новости, 18.08.2025

Путин оценил двигатель ПД-8

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем назвал ПД-8 хорошим двигателем. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем назвал ПД-8 хорошим двигателем. "ПД-8 – хороший двигатель", - сказал Путин во время встречи со Слюсарем. Врио губернатора Ростовской области сообщил, что в 2025 году двигатель будет получен под ремортизацию самолета-амфибии Бе-200. "Бе-200 – востребованная машина", - подчеркнул Путин. Слюсарь во время встречи с Путиным также доложил о состоянии дел в промышленной сфере в регионе. Он отметил, что основу промышленного потенциала составляют ведущие предприятия, в том числе "Роствертол", Таганрогский авиационный завод. "Показывают рост промышленного производства", - заметил президент. Новейшие отечественные авиадвигатели ПД-8 предназначены для ближнемагистрального самолета "Суперджет" и самолета-амфибии Бе-200. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года. ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет Superjet совершил первый полет с таким двигателем в Комсомольске-на-Амуре.

