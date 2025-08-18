https://ria.ru/20250818/putin-2036054102.html

Путин отметил снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области. Глава государства в понедельник провел в Кремле встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Слюсарем. Они обсудили в том числе ситуацию в аграрном секторе. "У вас падение производства было намного больше, чем в стране в целом", - обратился Путин к врио главы региона. Слюсарь подтвердил это, отметив, что в 2021-23 годах были рекорды по урожаю - он доходил до 16 миллионов тонн - однако в 2024 году было падение этих показателей на 20%, а в этом году – 30%. Президент спросил, в чем причина снижения. Врио главы региона пояснил, что повлияло сочетание неблагоприятных климатических факторов: и поздние заморозки, и жара, и засуха, и маловодье. Всё это, по его словам, привело к тому, что порядка одного миллиона гектаров в области повреждено или погибло. "Я понимаю, есть объективные причины, и вы их сейчас назвали. Но есть на что и посмотреть повнимательнее. Опустынивание, например, на использование тяжёлой техники. Не всегда, понятно, тяжелая техника нужна, но надо понимать, где и как её использовать. Сокращение защитных лесопосадок", - отметил Путин.

