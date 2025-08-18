https://ria.ru/20250818/putin-2036053609.html

Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать и тиражировать механизмы предоставления поддержки участникам СВО и их семьям, в том числе систему "одного окна". Глава государства заявил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. В ходе встречи Путин поинтересовался, как оказывается помощь участникам СВО и их семьям. Слюсарь ответил, что в Ростовской области помимо федеральных действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки. Врио главы региона выразил мнение, что надо упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются. "Теряются", - согласился президент. Слюсарь рассказал, что в Ростовской области стартовал пилотный проект по предоставлению участникам СВО и их семьям всех доступных им мер поддержки в режиме "одного окна" и по единому заявлению в МФЦ. "Нужно такие механизмы совершенствовать и тиражировать", - отреагировал Путин.

