Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 18.08.2025 (обновлено: 14:09 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/putin-2036053609.html
Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО
Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО - РИА Новости, 18.08.2025
Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать и тиражировать механизмы предоставления поддержки участникам СВО и их семьям, в том числе систему... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:00:00+03:00
2025-08-18T14:09:00+03:00
общество
ростовская область
россия
владимир путин
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036055637_0:191:2872:1807_1920x0_80_0_0_366d159655202ea1017e63b2d14c3eb9.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать и тиражировать механизмы предоставления поддержки участникам СВО и их семьям, в том числе систему "одного окна". Глава государства заявил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. В ходе встречи Путин поинтересовался, как оказывается помощь участникам СВО и их семьям. Слюсарь ответил, что в Ростовской области помимо федеральных действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки. Врио главы региона выразил мнение, что надо упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются. "Теряются", - согласился президент. Слюсарь рассказал, что в Ростовской области стартовал пилотный проект по предоставлению участникам СВО и их семьям всех доступных им мер поддержки в режиме "одного окна" и по единому заявлению в МФЦ. "Нужно такие механизмы совершенствовать и тиражировать", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250818/bankrotstvo-2036051314.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036055637_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f71ef237da3e0d65a08ed618f9033af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростовская область, россия, владимир путин, юрий слюсарь
Общество, Ростовская область, Россия, Владимир Путин, Юрий Слюсарь
Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО

Путин поручил совершенствовать и тиражировать систему поддержки участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать и тиражировать механизмы предоставления поддержки участникам СВО и их семьям, в том числе систему "одного окна".
Глава государства заявил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. В ходе встречи Путин поинтересовался, как оказывается помощь участникам СВО и их семьям. Слюсарь ответил, что в Ростовской области помимо федеральных действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки. Врио главы региона выразил мнение, что надо упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются.
"Теряются", - согласился президент.
Слюсарь рассказал, что в Ростовской области стартовал пилотный проект по предоставлению участникам СВО и их семьям всех доступных им мер поддержки в режиме "одного окна" и по единому заявлению в МФЦ.
"Нужно такие механизмы совершенствовать и тиражировать", - отреагировал Путин.
Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
13:43
 
ОбществоРостовская областьРоссияВладимир ПутинЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала