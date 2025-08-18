Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 18.08.2025 (обновлено: 14:54 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/putin-2036050132.html
Путин встретился с врио губернатора Ростовской области
Путин встретился с врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Путин встретился с врио губернатора Ростовской области
Президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Среди прочего они обсудили рост... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T13:37:00+03:00
2025-08-18T14:54:00+03:00
политика
россия
ростовская область
владимир путин
юрий слюсарь
ростов-на-дону
бе-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036062574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11c9fc01655a72cab4f50872c9e1d470.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Среди прочего они обсудили рост промышленного производства в регионе и ситуацию в аграрном секторе.Основные подробности — в материале РИА Новости.Промышленность&quot;Да. Это, конечно, и вертолетный завод, и Таганрогский авиационный завод. В этом году получаем ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на &quot;Суперджете&quot;, и успешно летает&quot;."Мы одни из чемпионов по производству беспилотников в стране, включая двойное назначение".Аграрный сектор&quot;В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство. Особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги&quot;.Поддержка бойцов СВО"Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам, подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки".Здравоохранение&quot;В этом году мы по программам &quot;Земский доктор&quot; и &quot;Земский фельдшер&quot; дополнительно предусмотрели выделение участков, чтобы можно было строить дом, вести личное подсобное хозяйство. Фактически в таком ручном режиме нужно бороться за каждого врача и тем самым повышать укомплектованность&quot;.
https://ria.ru/20250803/kandidaty-2033085477.html
https://ria.ru/20250725/politsejskie-2031293281.html
https://ria.ru/20250723/alekhin-2030848322.html
https://ria.ru/20250717/karta-2029681099.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем
Врио губернатора Ростовской области Слюсарь доложил Путину о развитии региона. Обсуждалась социально-экономическая ситуация с акцентом на состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве. Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам поддержки участников СВО.
2025-08-18T13:37
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036062574_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81bcc71c421cb864d173e0bd21455040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, ростовская область, владимир путин, юрий слюсарь , ростов-на-дону, бе-200
Политика, Россия, Ростовская область, Владимир Путин, Юрий Слюсарь , Ростов-на-Дону, Бе-200
Путин встретился с врио губернатора Ростовской области

Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Слюсарем

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Среди прочего они обсудили рост промышленного производства в регионе и ситуацию в аграрном секторе.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи

Промышленность

  • Путин отметил рост промышленного производства в регионе, который обеспечивают местные предприятия.
«

"Да. Это, конечно, и вертолетный завод, и Таганрогский авиационный завод. В этом году получаем ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает".

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-подхода после церемонии представления
Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области
  • В регионе открываются и новые производства.
«
"Мы одни из чемпионов по производству беспилотников в стране, включая двойное назначение".
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-подхода после церемонии представления
Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Ростовской области завершился период представления кандидатов на выборах
3 августа, 13:06

Аграрный сектор

  • Путин обратил внимание на снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области.
  • По словам Слюсаря, с 2021 по 2023-й в регионе собирали до 16 миллионов тонн урожая, однако в прошлом году произошло падение на 20 процентов, а в этом — на 30.
  • Причина — сочетание таких неблагоприятных климатических факторов, как поздние заморозки, жара под 45 градусов, засуха и маловодье. Все это привело к гибели или повреждению около миллиона гектаров.
  • На этом фоне фермеров беспокоит вопрос продления льготных кредитов, их перенос с 2025 на 2026 год. Слюсарь попросил президента ввести мораторий на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе.
«

"В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство. Особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги".

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-подхода после церемонии представления
Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области
  • Путин поддержал эту меру.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Отказавшимся от взяток полицейским в Ростовской области выплатили премию
25 июля, 03:28

Поддержка бойцов СВО

  • Помимо федеральных в области действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО, указал Слюсарь.
  • В Ростове-на-Дону впервые прошел "пилот" так называемого одного окна.
«
"Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам, подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки".
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-подхода после церемонии представления
Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области
МФЦ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Более 2,8 тыс обращений поступило в МФЦ Ростовской области по теме СВО
23 июля, 14:32

Здравоохранение

  • Как отметил врио губернатора, за последние годы в регионе открыли областной детский хирургический центр высоких технологий, инфекционную больницу и сосудистые центры. Последних было два, а стало 12.
  • Президент же обратил внимание на нехватку врачей в области.
  • По словам Слюсаря, проблема укомплектованности кадрами действительно есть. Речь идет как о врачах, так и о среднем медперсонале. Дефицит составляет 77-78 процентов. Особенно это касается удаленных сельских территорий.
«

"В этом году мы по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" дополнительно предусмотрели выделение участков, чтобы можно было строить дом, вести личное подсобное хозяйство. Фактически в таком ручном режиме нужно бороться за каждого врача и тем самым повышать укомплектованность".

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-подхода после церемонии представления
Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области
  • В качестве временной меры в регионе запустили мобильный диагностический центр, так называемый поезд здоровья: узкие специалисты ездят по удаленным территориям и принимают около 400 пациентов в день.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Ростовской области составили карту точек бесплатного Wi-Fi
17 июля, 13:12
 
ПолитикаРоссияРостовская областьВладимир ПутинЮрий СлюсарьРостов-на-ДонуБе-200
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала