Путин встретился с врио губернатора Ростовской области

Путин встретился с врио губернатора Ростовской области

2025-08-18T13:37:00+03:00

2025-08-18T13:37:00+03:00

2025-08-18T14:54:00+03:00

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Среди прочего они обсудили рост промышленного производства в регионе и ситуацию в аграрном секторе.Основные подробности — в материале РИА Новости.Промышленность"Да. Это, конечно, и вертолетный завод, и Таганрогский авиационный завод. В этом году получаем ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает"."Мы одни из чемпионов по производству беспилотников в стране, включая двойное назначение".Аграрный сектор"В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство. Особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги".Поддержка бойцов СВО"Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам, подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки".Здравоохранение"В этом году мы по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" дополнительно предусмотрели выделение участков, чтобы можно было строить дом, вести личное подсобное хозяйство. Фактически в таком ручном режиме нужно бороться за каждого врача и тем самым повышать укомплектованность".

