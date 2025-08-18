Путин встретился с врио губернатора Ростовской области
Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Слюсарем
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Среди прочего они обсудили рост промышленного производства в регионе и ситуацию в аграрном секторе.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи
Промышленность
- Путин отметил рост промышленного производства в регионе, который обеспечивают местные предприятия.
"Да. Это, конечно, и вертолетный завод, и Таганрогский авиационный завод. В этом году получаем ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает".
- В регионе открываются и новые производства.
"Мы одни из чемпионов по производству беспилотников в стране, включая двойное назначение".
Аграрный сектор
- Путин обратил внимание на снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области.
- По словам Слюсаря, с 2021 по 2023-й в регионе собирали до 16 миллионов тонн урожая, однако в прошлом году произошло падение на 20 процентов, а в этом — на 30.
- Причина — сочетание таких неблагоприятных климатических факторов, как поздние заморозки, жара под 45 градусов, засуха и маловодье. Все это привело к гибели или повреждению около миллиона гектаров.
- На этом фоне фермеров беспокоит вопрос продления льготных кредитов, их перенос с 2025 на 2026 год. Слюсарь попросил президента ввести мораторий на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе.
"В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство. Особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги".
- Путин поддержал эту меру.
Поддержка бойцов СВО
- Помимо федеральных в области действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО, указал Слюсарь.
- В Ростове-на-Дону впервые прошел "пилот" так называемого одного окна.
"Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам, подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки".
Здравоохранение
- Как отметил врио губернатора, за последние годы в регионе открыли областной детский хирургический центр высоких технологий, инфекционную больницу и сосудистые центры. Последних было два, а стало 12.
- Президент же обратил внимание на нехватку врачей в области.
- По словам Слюсаря, проблема укомплектованности кадрами действительно есть. Речь идет как о врачах, так и о среднем медперсонале. Дефицит составляет 77-78 процентов. Особенно это касается удаленных сельских территорий.
"В этом году мы по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" дополнительно предусмотрели выделение участков, чтобы можно было строить дом, вести личное подсобное хозяйство. Фактически в таком ручном режиме нужно бороться за каждого врача и тем самым повышать укомплектованность".
- В качестве временной меры в регионе запустили мобильный диагностический центр, так называемый поезд здоровья: узкие специалисты ездят по удаленным территориям и принимают около 400 пациентов в день.