Путин поздравил РГО со 180-летием

2025-08-18T00:07:00+03:00

2025-08-18T00:28:00+03:00

владимир путин

общество

россия

евразия

арктика

русское географическое общество

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) с 180-летием, отметив, что вклад этой организации в развитие и укрепление российского государства, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства огромен, соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля."Дорогие друзья! Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества – одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны... Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что история Русского географического общества, его достижения и великие имена навечно неразрывно связаны с судьбой Отечества.Во многом благодаря исследованиям и экспедициям Русского географического общества человечество обрело уникальные знания о Евразии, Тихоокеанском регионе, Арктике и Антарктике, получило ответы на важнейшие вопросы в сфере климата, картографии, мировой экономики, а Россия стала одним из лидеров в таких сферах, как рачительное, сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов, подчеркнул Путин."Именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных", - добавил президент.Путин выразил радость в связи с тем, что и сейчас Русское географическое общество активно открывает новые направления работы, многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества, укрепления доверия между народами.Президент также выразил признательность учёным и волонтёрам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам и поблагодарил медиа- и попечительский советы Русского географического общества."Ещё раз поздравляю всех членов и друзей РГО с днём рождения организации. Успехов вам во всех ваших начинаниях", - заключил президент.

