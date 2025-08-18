Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 18.08.2025
ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на Северском направлении
Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили 4 пункта временной дислокации ВСУ на северском направлении, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.08.2025
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили 4 пункта временной дислокации ВСУ на северском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Поддерживая штурмовые подразделения на северском направлении, операторы БПЛА выявили четыре укрепления на вражеских позициях. Точными попаданиями все цели были поражены, противник подавлен огнем. Огневое превосходство и ликвидация оборонительных сооружений позволили передовым подразделениям "Южной" группировки войск беспрепятственно продвинуться вперед и занять новые позиции", - сообщили в пресс-центре. Город Северск, за который идут бои в Донбассе, расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 30 километрах от Артемовска, в 25 км от подконтрольного Киеву Славянска. Город имеет стратегическое значение, открывая дорогу на Лиман и Славянск, который является центром крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили 4 пункта временной дислокации ВСУ на северском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Поддерживая штурмовые подразделения на северском направлении, операторы БПЛА выявили четыре укрепления на вражеских позициях. Точными попаданиями все цели были поражены, противник подавлен огнем. Огневое превосходство и ликвидация оборонительных сооружений позволили передовым подразделениям "Южной" группировки войск беспрепятственно продвинуться вперед и занять новые позиции", - сообщили в пресс-центре.
Город Северск, за который идут бои в Донбассе, расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 30 километрах от Артемовска, в 25 км от подконтрольного Киеву Славянска. Город имеет стратегическое значение, открывая дорогу на Лиман и Славянск, который является центром крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
