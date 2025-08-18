https://ria.ru/20250818/punkt-2036061063.html

ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на Северском направлении

ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 18.08.2025

ВС России уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на Северском направлении

Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили 4 пункта временной дислокации ВСУ на северском направлении, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T14:37:00+03:00

2025-08-18T14:37:00+03:00

2025-08-18T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

киев

славянск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg

ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили 4 пункта временной дислокации ВСУ на северском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Поддерживая штурмовые подразделения на северском направлении, операторы БПЛА выявили четыре укрепления на вражеских позициях. Точными попаданиями все цели были поражены, противник подавлен огнем. Огневое превосходство и ликвидация оборонительных сооружений позволили передовым подразделениям "Южной" группировки войск беспрепятственно продвинуться вперед и занять новые позиции", - сообщили в пресс-центре. Город Северск, за который идут бои в Донбассе, расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 30 километрах от Артемовска, в 25 км от подконтрольного Киеву Славянска. Город имеет стратегическое значение, открывая дорогу на Лиман и Славянск, который является центром крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

киев

славянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донбасс, киев, славянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф