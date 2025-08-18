Рейтинг@Mail.ru
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/pskov-2036082935.html
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны - РИА Новости, 18.08.2025
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны
Памятник героям Первой мировой войны в Пскове спасли от разрушения, дефекты его фундамента устранены, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:54:00+03:00
2025-08-18T15:54:00+03:00
общество
псков
россия
псковская область
владимир мединский
михаил ведерников
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036082200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29e8da83c2c86500e04033d15deb31da.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Памятник героям Первой мировой войны в Пскове спасли от разрушения, дефекты его фундамента устранены, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. "Слушатель позвонил в эфир радио Sputnik: разрушается памятник героям Первой мировой в Пскове… Проверили. Обнаружили дефекты в фундаменте", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оперативно пообещал устранить проблему, добавил Мединский. "Теперь все в порядке (судя по свежему фото)", - отметил помощник президента. Памятник был установлен РВИО в 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой войны. На памятнике изображен идущий в атаку солдат, а за его спиной - знамя Псковского пехотного полка, героически сражавшегося в 1914-1917 годах.
https://ria.ru/20250818/pamyatnik-2036002989.html
псков
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036082200_70:0:1157:815_1920x0_80_0_0_ef59176b1e2f755a9d901cfd93eb8cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, псков, россия, псковская область, владимир мединский, михаил ведерников, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Псков, Россия, Псковская область, Владимир Мединский, Михаил Ведерников, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны

Мединский: в Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны

© Фото : Владимир Мединский/TelegramПамятник Героям Первой мировой в Пскове
Памятник Героям Первой мировой в Пскове - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Памятник Героям Первой мировой в Пскове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Памятник героям Первой мировой войны в Пскове спасли от разрушения, дефекты его фундамента устранены, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
"Слушатель позвонил в эфир радио Sputnik: разрушается памятник героям Первой мировой в Пскове… Проверили. Обнаружили дефекты в фундаменте", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оперативно пообещал устранить проблему, добавил Мединский.
"Теперь все в порядке (судя по свежему фото)", - отметил помощник президента.
Памятник был установлен РВИО в 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой войны. На памятнике изображен идущий в атаку солдат, а за его спиной - знамя Псковского пехотного полка, героически сражавшегося в 1914-1917 годах.
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Памятник в честь окончания Второй мировой войны установят в Хабаровске
10:28
 
ОбществоПсковРоссияПсковская областьВладимир МединскийМихаил ВедерниковРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала