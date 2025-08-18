https://ria.ru/20250818/pskov-2036082935.html
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны - РИА Новости, 18.08.2025
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны
Памятник героям Первой мировой войны в Пскове спасли от разрушения, дефекты его фундамента устранены, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Памятник героям Первой мировой войны в Пскове спасли от разрушения, дефекты его фундамента устранены, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. "Слушатель позвонил в эфир радио Sputnik: разрушается памятник героям Первой мировой в Пскове… Проверили. Обнаружили дефекты в фундаменте", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оперативно пообещал устранить проблему, добавил Мединский. "Теперь все в порядке (судя по свежему фото)", - отметил помощник президента. Памятник был установлен РВИО в 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой войны. На памятнике изображен идущий в атаку солдат, а за его спиной - знамя Псковского пехотного полка, героически сражавшегося в 1914-1917 годах.
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны
Мединский: в Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны