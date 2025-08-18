https://ria.ru/20250818/psb-2036025528.html

ПСБ поддержал образовательную программу для семей участников СВО

2025-08-18T12:13:00+03:00

псб (банк псб)

сво

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ПСБ стал партнером образовательной программы "Хорошее дело" по обучению участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей созданию социальных проектов и развитию некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба банка. Кредитная организация при участии Фонда поддержки и развития военной культуры и отдыха поддержит реализацию завершающего очного модуля программы. Программа "Хорошее дело" реализуется с июня 2025 года академией развития гражданского общества "Добрино", созданной ассоциацией "Добро.рф" и правительством ХМАО – Югры, при поддержке Росмолодежи, Совета Федерации ФС России, государственного фонда "Защитники Отечества" и национального центра "Россия". Ее слушателями стали 50 человек из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Свердловской, Тульской областей и Республики Башкортостан. Это супруги и матери военнослужащих, а также сами участники СВО. В рамках обучения дают знания в сфере социального проектирования и развития некоммерческих организаций, знакомят с действующими инструментами и мерами поддержки. Это позволит участникам к финалу программы открыть собственные НКО или запустить социальные проекты, что в свою очередь даст возможность реализовать себя, найти единомышленников и сообщество взаимопомощи, получить источник дохода. "Одной из самых важных задач для государства и общества сегодня является поддержка защитников Отечества, военных пенсионеров и членов их семей. ПСБ со своей стороны не только активно участвует в адресных программах финансовой помощи, социальных гарантий для участников СВО и членов их семей и продолжает развивать собственные образовательные программы, но и подключается к проектам наших партнеров, объединяя усилия в этом направлении", – сказал вице-президент — управляющий директор по инновациям и специальному технологическому развитию ПСБ Антон Григоров, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что вместе с ассоциацией "Добро.рф" и Фондом поддержки и развития военной культуры и отдыха кредитная организация будет расширять возможности для реализации программы "Хорошее дело", тем самым поддерживая социально значимые инициативы. Завершение программы состоится на всероссийском форуме развития гражданского общества "Добрино" 9-14 сентября в Ханты-Мансийске. Форум пройдет по трем направлениям: "Организаторы добровольчества", "Обучение служением", "Эффективность НКО". Именно здесь участники "Хорошего дела" презентуют разработанные социальные проекты и НКО – главный результат образовательной программы.

2025

псб (банк псб), сво