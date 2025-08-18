Рейтинг@Mail.ru
Фигуранту дела о покушении на Прозорова грозит 15-летний срок
14:23 18.08.2025 (обновлено: 14:42 18.08.2025)
Фигуранту дела о покушении на Прозорова грозит 15-летний срок
Фигуранту дела о покушении на Прозорова грозит 15-летний срок
Фигуранту дела о покушении на Прозорова грозит 15-летний срок
Прокурор в прениях сторон запросила 15 лет лишения свободы гражданину Украины Ростиславу Журавлеву, признавшему вину в покушении на экс-подполковника СБУ... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 15 лет лишения свободы гражданину Украины Ростиславу Журавлеву, признавшему вину в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Прошу назначить Журавлеву 15 лет лишения свободы, первые пять из них в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, со штрафом 600 тысяч рублей", - заявила прокурор.Журавлев признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
Фигуранту дела о покушении на Прозорова грозит 15-летний срок

Прокурор попросил 15 лет для фигуранта дела о покушении на Прозорова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРостислав Журавлев, обвиняемый в подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве. 18 августа 2025
Ростислав Журавлев, обвиняемый в подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ростислав Журавлев, обвиняемый в подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве. 18 августа 2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 15 лет лишения свободы гражданину Украины Ростиславу Журавлеву, признавшему вину в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу назначить Журавлеву 15 лет лишения свободы, первые пять из них в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, со штрафом 600 тысяч рублей", - заявила прокурор.
Журавлев признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
