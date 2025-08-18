https://ria.ru/20250818/prozorov-2036058113.html

Фигуранту дела о покушении на Прозорова грозит 15-летний срок

Прокурор в прениях сторон запросила 15 лет лишения свободы гражданину Украины Ростиславу Журавлеву, признавшему вину в покушении на экс-подполковника СБУ... РИА Новости, 18.08.2025

служба безопасности украины

происшествия

россия

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 15 лет лишения свободы гражданину Украины Ростиславу Журавлеву, признавшему вину в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Прошу назначить Журавлеву 15 лет лишения свободы, первые пять из них в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, со штрафом 600 тысяч рублей", - заявила прокурор.Журавлев признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.

служба безопасности украины, происшествия, россия