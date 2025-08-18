Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто стоит за покушением на него
08:47 18.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто стоит за покушением на него
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто стоит за покушением на него
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что за покушением на него, которое произошло в апреле 2024 года в Москве, стояло пятое управление... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что за покушением на него, которое произошло в апреле 2024 года в Москве, стояло пятое управление департамента контрразведки СБУ.
Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
"Дело в суде. Начинается рассмотрение в конце августа, в начале сентября. Признаны потерпевшими там несколько человек – кроме меня, еще соседи, у которых машины пострадали от взрыва", - сказал агентству Прозоров.
По его словам, его машина не подлежит восстановлению.
"Несколько человек арестованы, несколько человек обвиняемые - как граждане России, так и граждане других государств. Цепочка тянется на Украину, в пятое управление департамента контрразведки СБУ. Все (обвиняемые - ред.) мужчины. Один непосредственный исполнитель, кто закладывал мину. Один, который проводил разведку, доразведку местности. Это, кстати, бывший житель одной из республик Донбасса, который переехал в Российскую Федерацию, но был завербован украинскими спецслужбами. И курьер, который доставлял взрывчатку из Европы на территорию РФ", - рассказал Прозоров.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля.
Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
В сентябре 2023 года журнал Economist сообщал, что бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказывал изданию про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Журнал отмечал, что пятое управление контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.
