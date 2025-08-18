https://ria.ru/20250818/proezd-2035962288.html
В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников
В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников - РИА Новости, 18.08.2025
В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T02:10:00+03:00
2025-08-18T02:10:00+03:00
2025-08-18T08:59:00+03:00
общество
россия
москва
сергей миронов
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894493170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ac8a4f37b379c205e6f905826a26916.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право бесплатного пользования городским транспортом, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "В качестве одной из мер социальной поддержки школьников предлагается предоставить право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси и маршрутного такси)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время бесплатный проезд действует лишь для детей-сирот и учащихся из многодетных семей. Также, по его словам, регионы могут вводить свои льготы, но они есть далеко не везде. "Мы же считаем, что такое право должны иметь все школьники страны", - добавил он. Лидер партии обратил внимание на то, что, согласно анализу операций по банковским картам, во всех регионах РФ средний чек за проезд на общественном транспорте в l квартале 2025 года составил 50 рублей. "Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными "зайцами", - сказал Миронов. Кроме того, Гусев, комментируя инициативу, рассказал агентству, что ресурсы и опыт есть. В пример он привел Москву, где, как уточнил депутат, школьникам, начиная с пятого класса, уже предоставляется право на льготную оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси. "Стоимость льготного квартального проездного составляет 1245 рублей. Сделать такой проездной полностью бесплатным можно максимально быстро. Годовая экономия в несколько тысяч рублей на одного ребенка позволит многим семьям лучше собрать детей в школу. Для многодетных семей сумма экономии будет составлять 15 тысяч рублей и более. Поверьте, даже для московских семей, особенно живущих на окраинах города, это ощутимые деньги", — подытожил Гусев.
https://ria.ru/20250815/kurery-2035440164.html
https://ria.ru/20250817/kinofilmy-2035846196.html
https://ria.ru/20250722/zakon-2030652466.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894493170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81769e465985508ff3cb3c4a9fa97a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, сергей миронов, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Москва, Сергей Миронов, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право бесплатного пользования городским транспортом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"В качестве одной из мер социальной поддержки школьников предлагается предоставить право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси и маршрутного такси)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время бесплатный проезд действует лишь для детей-сирот и учащихся из многодетных семей. Также, по его словам, регионы могут вводить свои льготы, но они есть далеко не везде.
"Мы же считаем, что такое право должны иметь все школьники страны", - добавил он.
Лидер партии обратил внимание на то, что, согласно анализу операций по банковским картам, во всех регионах РФ средний чек за проезд на общественном транспорте в l квартале 2025 года составил 50 рублей.
"Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными "зайцами", - сказал Миронов.
Кроме того, Гусев, комментируя инициативу, рассказал агентству, что ресурсы и опыт есть. В пример он привел Москву, где, как уточнил депутат, школьникам, начиная с пятого класса, уже предоставляется право на льготную оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси.
"Стоимость льготного квартального проездного составляет 1245 рублей. Сделать такой проездной полностью бесплатным можно максимально быстро. Годовая экономия в несколько тысяч рублей на одного ребенка позволит многим семьям лучше собрать детей в школу. Для многодетных семей сумма экономии будет составлять 15 тысяч рублей и более. Поверьте, даже для московских семей, особенно живущих на окраинах города, это ощутимые деньги", — подытожил Гусев.