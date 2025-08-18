Рейтинг@Mail.ru
Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 18.08.2025 (обновлено: 07:11 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/prigovor-2035975600.html
Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки
Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки - РИА Новости, 18.08.2025
Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки
Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:44:00+03:00
2025-08-18T07:11:00+03:00
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
КЕМЕРОВО, 18 авг – РИА Новости. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы следственного управления СК, прокуратуры и УФСБ по Кемеровской области. "Установлено, что… с декабря 2018 по август 2022 года осужденный получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами. В общей сложности мужчина получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Уточняется, что о коррупционной договоренности стало известно сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу. После проведения совместных оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. Фигурант был арестован. В ходе следствия на имущество и его деньги наложен арест на сумму более 24 миллионов рублей. Ведомства не называют имени фигуранта, но, по данным информированного источника, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко. "Вину в совершении преступления подсудимый признал частично", – уточнили в пресс-службе прокуратуры. Суд признал обвиняемого виновным. "Центральный районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, штрафу 17 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе УФСБ. В прокуратуре региона отметили, что на данный момент приговор суда в законную силу не вступил. "Действиям взяткодателей также дана уголовно-правовая оценка", – добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250818/sud-2035968685.html
https://ria.ru/20250817/sud-2035859119.html
https://ria.ru/20250813/kaliningrad-2035068269.html
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки

Экс-начальник больницы в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 18 авг – РИА Новости. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы следственного управления СК, прокуратуры и УФСБ по Кемеровской области.
"Установлено, что… с декабря 2018 по август 2022 года осужденный получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами. В общей сложности мужчина получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Суд арестовал 15 банковских счетов группы "Новик"
04:23
Уточняется, что о коррупционной договоренности стало известно сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу. После проведения совместных оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы.
Фигурант был арестован. В ходе следствия на имущество и его деньги наложен арест на сумму более 24 миллионов рублей.
Ведомства не называют имени фигуранта, но, по данным информированного источника, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко.
"Вину в совершении преступления подсудимый признал частично", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой
Вчера, 07:58
Суд признал обвиняемого виновным.
"Центральный районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, штрафу 17 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе УФСБ.
В прокуратуре региона отметили, что на данный момент приговор суда в законную силу не вступил.
"Действиям взяткодателей также дана уголовно-правовая оценка", – добавили в надзорном ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций
13 августа, 17:01
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала