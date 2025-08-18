Рейтинг@Mail.ru
17:26 18.08.2025
в мире
россия
украина
садыр жапаров
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора главами двух государств затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
в мире, россия, украина, садыр жапаров, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Украина, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Жапаров приветствовал шаги по урегулированию ситуации вокруг Украины

Президент Киргизии Жапаров выразил поддержку шагам по урегулированию на Украине

Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе телефонного разговора главами двух государств затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
В миреРоссияУкраинаСадыр ЖапаровВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
