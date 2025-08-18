https://ria.ru/20250818/prezident-2036107617.html

Жапаров приветствовал шаги по урегулированию ситуации вокруг Украины

Жапаров приветствовал шаги по урегулированию ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 18.08.2025

Жапаров приветствовал шаги по урегулированию ситуации вокруг Украины

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на... РИА Новости, 18.08.2025

в мире

россия

украина

садыр жапаров

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора главами двух государств затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

россия

украина

2025

Новости

в мире, россия, украина, садыр жапаров, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске