Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 24
16:43 18.08.2025 (обновлено: 16:54 18.08.2025)
Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 24
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 24 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибло", - говорится в сообщении.Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
2025
Последствия ЧП в Рязанской области
Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 24 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибло", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
