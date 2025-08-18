Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 24

https://ria.ru/20250818/pozhar-2036095190.html

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 24 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибло", - говорится в сообщении.Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

