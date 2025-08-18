https://ria.ru/20250818/pozhar-2035970434.html

В Осаке произошел крупный пожар

В Осаке произошел крупный пожар - РИА Новости, 18.08.2025

В Осаке произошел крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул в семиэтажном здании в одном из наиболее популярных у туристов и молодежи районов Осаки Дотонбори, пострадал по меньшей мере один... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T05:00:00+03:00

2025-08-18T05:00:00+03:00

2025-08-18T05:00:00+03:00

в мире

осака (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920237478_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cbecf11ad7765c7cc44880c1f590a383.jpg

ТОКИО, 18 авг – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в семиэтажном здании в одном из наиболее популярных у туристов и молодежи районов Осаки Дотонбори, пострадал по меньшей мере один человек. По данным телеканала NHK, возгорание было зафиксировано около 10 часов по местному времени (04.00 мск) на первом этаже семиэтажного здания, в котором располагаются рестораны и бары. Огонь быстро распространился на верхние этажи, и, судя по кадрам из соцсетей, через какое-то время охватил все строение. В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что в результате пожара пострадал по меньшей мере один человек. Предположительно, это девушка, подробностей о ее состоянии нет. Здание расположено на берегу канала Дотонбори, в непосредственной близости от башни Эбису, в которой располагается знаменитый среди туристов магазин "Дон Кихот" и колесо обозрения. Причина возгорания уточняется. К тушению пожара были привлечены 33 пожарных расчета и один вертолет.

https://ria.ru/20250404/marmaris-2009261202.html

осака (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, осака (город)