В Осаке произошел крупный пожар
В Осаке произошел крупный пожар
ТОКИО, 18 авг – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в семиэтажном здании в одном из наиболее популярных у туристов и молодежи районов Осаки Дотонбори, пострадал по меньшей мере один человек. По данным телеканала NHK, возгорание было зафиксировано около 10 часов по местному времени (04.00 мск) на первом этаже семиэтажного здания, в котором располагаются рестораны и бары. Огонь быстро распространился на верхние этажи, и, судя по кадрам из соцсетей, через какое-то время охватил все строение. В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что в результате пожара пострадал по меньшей мере один человек. Предположительно, это девушка, подробностей о ее состоянии нет. Здание расположено на берегу канала Дотонбори, в непосредственной близости от башни Эбису, в которой располагается знаменитый среди туристов магазин "Дон Кихот" и колесо обозрения. Причина возгорания уточняется. К тушению пожара были привлечены 33 пожарных расчета и один вертолет.
ТОКИО, 18 авг – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в семиэтажном здании в одном из наиболее популярных у туристов и молодежи районов Осаки Дотонбори, пострадал по меньшей мере один человек.
По данным телеканала NHK, возгорание было зафиксировано около 10 часов по местному времени (04.00 мск) на первом этаже семиэтажного здания, в котором располагаются рестораны и бары. Огонь быстро распространился на верхние этажи, и, судя по кадрам из соцсетей, через какое-то время охватил все строение.
В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что в результате пожара пострадал по меньшей мере один человек. Предположительно, это девушка, подробностей о ее состоянии нет.
Здание расположено на берегу канала Дотонбори, в непосредственной близости от башни Эбису, в которой располагается знаменитый среди туристов магазин "Дон Кихот" и колесо обозрения.
Причина возгорания уточняется. К тушению пожара были привлечены 33 пожарных расчета и один вертолет.
