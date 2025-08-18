https://ria.ru/20250818/posol-2035982597.html
Посол Толченов оценил отношение к российским военным в Индонезии
ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. В Индонезии "самое дружелюбное" отношение к российским военным, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. По словам главы российской дипмиссии, российско-индонезийское военное сотрудничество сейчас "последовательно углубляется". Так, Россия и Индонезия активно развивают военно-морское сотрудничество: визиты флота, совместные учения и участие в международных маневрах. Индонезия остается важным партнером и в военно-технической сфере - российские технологии вызывают большой интерес на выставках в Джакарте. "В Индонезии отношение к российским военным, как и к россиянам в целом, самое дружелюбное. Что касается недружественных западных государств, то мы уже привыкли к неприкрытым попыткам различными способами оказать давление на нас и наших партнеров. В этой связи высоко ценим непреклонную приверженность индонезийских друзей активной и независимой внешней политике", - отметил Толченов.
