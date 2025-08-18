https://ria.ru/20250818/posol-2035982597.html

Посол Толченов оценил отношение к российским военным в Индонезии

Посол Толченов оценил отношение к российским военным в Индонезии - РИА Новости, 18.08.2025

Посол Толченов оценил отношение к российским военным в Индонезии

В Индонезии "самое дружелюбное" отношение к российским военным, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T08:26:00+03:00

2025-08-18T08:26:00+03:00

2025-08-18T08:40:00+03:00

в мире

индонезия

россия

джакарта

сергей толченов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957996203_0:31:640:391_1920x0_80_0_0_313777ac7b009d6fb41810420514fadf.jpg

ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. В Индонезии "самое дружелюбное" отношение к российским военным, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. По словам главы российской дипмиссии, российско-индонезийское военное сотрудничество сейчас "последовательно углубляется". Так, Россия и Индонезия активно развивают военно-морское сотрудничество: визиты флота, совместные учения и участие в международных маневрах. Индонезия остается важным партнером и в военно-технической сфере - российские технологии вызывают большой интерес на выставках в Джакарте. "В Индонезии отношение к российским военным, как и к россиянам в целом, самое дружелюбное. Что касается недружественных западных государств, то мы уже привыкли к неприкрытым попыткам различными способами оказать давление на нас и наших партнеров. В этой связи высоко ценим непреклонную приверженность индонезийских друзей активной и независимой внешней политике", - отметил Толченов.

https://ria.ru/20250818/stolitsa-2035975068.html

индонезия

россия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индонезия, россия, джакарта, сергей толченов