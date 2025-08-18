Рейтинг@Mail.ru
08:26 18.08.2025 (обновлено: 08:40 18.08.2025)
Посол Толченов оценил отношение к российским военным в Индонезии
Посол Толченов оценил отношение к российским военным в Индонезии
в мире
индонезия
россия
джакарта
сергей толченов
ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. В Индонезии "самое дружелюбное" отношение к российским военным, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. По словам главы российской дипмиссии, российско-индонезийское военное сотрудничество сейчас "последовательно углубляется". Так, Россия и Индонезия активно развивают военно-морское сотрудничество: визиты флота, совместные учения и участие в международных маневрах. Индонезия остается важным партнером и в военно-технической сфере - российские технологии вызывают большой интерес на выставках в Джакарте. "В Индонезии отношение к российским военным, как и к россиянам в целом, самое дружелюбное. Что касается недружественных западных государств, то мы уже привыкли к неприкрытым попыткам различными способами оказать давление на нас и наших партнеров. В этой связи высоко ценим непреклонную приверженность индонезийских друзей активной и независимой внешней политике", - отметил Толченов.
в мире, индонезия, россия, джакарта, сергей толченов
В мире, Индонезия, Россия, Джакарта, Сергей Толченов
Посол Толченов заявил о дружелюбном отношении к российским военным в Индонезии

ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. В Индонезии "самое дружелюбное" отношение к российским военным, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
По словам главы российской дипмиссии, российско-индонезийское военное сотрудничество сейчас "последовательно углубляется". Так, Россия и Индонезия активно развивают военно-морское сотрудничество: визиты флота, совместные учения и участие в международных маневрах. Индонезия остается важным партнером и в военно-технической сфере - российские технологии вызывают большой интерес на выставках в Джакарте.
"В Индонезии отношение к российским военным, как и к россиянам в целом, самое дружелюбное. Что касается недружественных западных государств, то мы уже привыкли к неприкрытым попыткам различными способами оказать давление на нас и наших партнеров. В этой связи высоко ценим непреклонную приверженность индонезийских друзей активной и независимой внешней политике", - отметил Толченов.
Россия готова поделиться опытом для новой столицы Индонезии, заявил посол
