В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину

В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 18.08.2025

В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину

Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий в эфире YouTube усомнился в идее отправки европейского контингента на Украину после завершения конфликта. 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий в эфире YouTube усомнился в идее отправки европейского контингента на Украину после завершения конфликта."Мы имеем дело с так называемой "коалицией желающих", <...> страны которой готовы отправить свои войска на Украину. Я не знаю, хорошее ли это решение", — заявил он.По его словам, польский лидер Кароль Навроцкий выступил против отправки польских солдат на Украину. В понедельник премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече "коалиции желающих" также выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину европейского миротворческого контингента, сообщила газета Corriere della Sera.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД России также назвали планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.

