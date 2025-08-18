Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания
11:24 18.08.2025 (обновлено: 17:11 18.08.2025)
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания - РИА Новости, 18.08.2025
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания
Спасатели разобрали половину завалов на месте происшествия в поселке Лесной Рязанской области, всего разобрано порядка трех тысяч квадратных метров , рассказали РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спасатели разобрали половину завалов на месте происшествия в поселке Лесной Рязанской области, всего разобрано порядка трех тысяч квадратных метров , рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Проведен разбор половины разрушенных конструкций на общей площади 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Поисково-спасательные работы продолжаются.
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спасатели разобрали половину завалов на месте происшествия в поселке Лесной Рязанской области, всего разобрано порядка трех тысяч квадратных метров , рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Проведен разбор половины разрушенных конструкций на общей площади 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Оперативные службы Японии - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Осаке произошел крупный пожар
