https://ria.ru/20250818/polovina-2036015358.html
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания - РИА Новости, 18.08.2025
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания
Спасатели разобрали половину завалов на месте происшествия в поселке Лесной Рязанской области, всего разобрано порядка трех тысяч квадратных метров , рассказали РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:24:00+03:00
2025-08-18T11:24:00+03:00
2025-08-18T17:11:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
павел малков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036098712_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_3e61155e18a395c9644c7ee8912cbea0.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спасатели разобрали половину завалов на месте происшествия в поселке Лесной Рязанской области, всего разобрано порядка трех тысяч квадратных метров , рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Проведен разбор половины разрушенных конструкций на общей площади 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Поисково-спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20250818/pozhar-2035970434.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036098712_163:0:1112:712_1920x0_80_0_0_1444db9723a4874475ee77ef8352e125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия, павел малков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Павел Малков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте возгорания
В Рязанской области разобрали половину завалов на месте ЧП в поселке Лесной