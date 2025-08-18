https://ria.ru/20250818/pogoda-2035978478.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист

общество

москва

евгений тишковец

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью глубокой ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура плюс 17 - плюс 20, что на два-три градуса ниже климатической нормы", - сказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба.

москва

2025

Новости

