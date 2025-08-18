Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:40 18.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью глубокой ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура плюс 17 - плюс 20, что на два-три градуса ниже климатической нормы", - сказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба.
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью глубокой ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура плюс 17 - плюс 20, что на два-три градуса ниже климатической нормы", - сказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
03:45
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
