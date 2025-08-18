https://ria.ru/20250818/poezda-2035964592.html
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования
россия
общество
россия
Новости
ru-RU
россия, общество
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования
С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пассажирам поездов дальнего следования в России с 1 сентября станет доступна новая опция – возможность использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кабмин внес соответствующие изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Согласно обновленным правилам, при оформлении билета и посадке на поезд дальнего следования теперь допускается осуществлять идентификацию и аутентификацию пассажира, используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), при наличии у перевозчика такой технической возможности.
Новые правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы. При этом традиционные способы оформления билета и посадки на поезд также сохранятся.