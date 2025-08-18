Рейтинг@Mail.ru
В кузбасской тайге ищут пропавшего подростка - РИА Новости, 18.08.2025
09:31 18.08.2025 (обновлено: 11:29 18.08.2025)
В кузбасской тайге ищут пропавшего подростка
2025-08-18T09:31:00+03:00
2025-08-18T11:29:00+03:00
КЕМЕРОВО, 18 авг – РИА Новости. Подросток, отправившийся на сбор шишек вместе с отцом, пропал в кузбасской тайге, его ищут, сообщила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. "Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району поступило сообщение о том, что накануне в тайге вблизи поселка Чулеш во время сбора кедровых шишек пропал 14-летний подросток. Полицейские выяснили, что школьник отправился в лес с отцом и в тайге они разминулись", – сообщили в ГУМВД. Уточняется, что отец мальчика пытался найти сына самостоятельно, однако наутро после безуспешных попыток обратился за помощью в полицию. "В настоящее время полицейскими организованы масштабные поисковые мероприятия. На место выдвинулись 5 поисковых групп, состоящих из сотрудников полиции. В поселке Чулеш, расположенном в 60 километрах от Таштагола, создан оперативный штаб поисковой операции, сюда прибывают волонтеры из числа местных жителей, спасатели. Участники обследуют лесной массив в поисках мальчика", – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области, по предварительным данным, подросток отправился в лес вместе с отцом и старшим братом. Брат и отец мальчика вернулись домой с наступлением темноты. Организовано проведение процессуальной проверки."К поискам подключились следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры. В настоящее время сотрудники СК работают на месте происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения подростка", – добавили в ведомстве.
