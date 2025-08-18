https://ria.ru/20250818/podarok-2035986427.html

Путин сделал жителю Аляски неожиданный подарок

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл "Урал", сообщает телеканал "Россия 1"."Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации", — заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.Как указали в материале, за несколько дней до встречи глав России и США в одном из сюжетов телеканала Уоррен рассказал журналистам, что из-за антироссийских санкций ему стало сложнее находить запчасти для своего старого "Урала".После выхода репортажа американца нашли российские дипломаты и подарили ему новое транспортное средство"Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше", — поделился впечатлениями мотолюбитель.В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.

