Путин сделал жителю Аляски неожиданный подарок
09:02 18.08.2025 (обновлено: 16:02 18.08.2025)
Путин сделал жителю Аляски неожиданный подарок
Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл "Урал", сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл "Урал", сообщает телеканал "Россия 1"."Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации", — заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.Как указали в материале, за несколько дней до встречи глав России и США в одном из сюжетов телеканала Уоррен рассказал журналистам, что из-за антироссийских санкций ему стало сложнее находить запчасти для своего старого "Урала".После выхода репортажа американца нашли российские дипломаты и подарили ему новое транспортное средство&quot;Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше&quot;, — поделился впечатлениями мотолюбитель.В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.
Путин сделал жителю Аляски неожиданный подарок

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл "Урал", сообщает телеканал "Россия 1".
«
"Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации", — заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.
Как указали в материале, за несколько дней до встречи глав России и США в одном из сюжетов телеканала Уоррен рассказал журналистам, что из-за антироссийских санкций ему стало сложнее находить запчасти для своего старого "Урала".
После выхода репортажа американца нашли российские дипломаты и подарили ему новое транспортное средство
«

"Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше", — поделился впечатлениями мотолюбитель.

В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.
Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.
