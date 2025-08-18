https://ria.ru/20250818/plan-2035967129.html

В Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" ввели на территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. План "Ковер" ввели на территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал он в своём Telegram-канале.

