В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 18.08.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" ввели на территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. План "Ковер" ввели на территории Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал он в своём Telegram-канале.
