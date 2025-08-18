https://ria.ru/20250818/peregovory-2036088677.html
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
Состоявшаяся на Аляске встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом показала, что попытки Запада нанести поражение Москве... 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Состоявшаяся на Аляске встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом показала, что попытки Запада нанести поражение Москве провалились, пишет издание Junge Welt."Церемония и протокол встречи ясно донесли суть: попытка НАТО под руководством США нанести военное поражение России на Украине в опосредованной войне провалилась", — говорится в материале.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
