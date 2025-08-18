https://ria.ru/20250818/peregovory-2036088677.html

"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске

"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025

"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске

Состоявшаяся на Аляске встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом показала, что попытки Запада нанести поражение Москве... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:09:00+03:00

2025-08-18T16:09:00+03:00

2025-08-18T16:34:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

нато

владимир путин

сша

в мире

украина

аляска

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Состоявшаяся на Аляске встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом показала, что попытки Запада нанести поражение Москве провалились, пишет издание Junge Welt."Церемония и протокол встречи ясно донесли суть: попытка НАТО под руководством США нанести военное поражение России на Украине в опосредованной войне провалилась", — говорится в материале.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036060660.html

сша

украина

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, нато, владимир путин, сша, в мире, украина, аляска, дональд трамп, владимир зеленский