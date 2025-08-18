https://ria.ru/20250818/perechen-2036021405.html

Экс-главу ОП Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-глава общественной палаты Башкирии, осужденный на 8 лет за фейки о российской армии, Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Мурзагулов Ростислав Рафкатович*, 24.05. 1978 г.р., г. Кумертау Республики Башкортостан", - говорится в перечне. В июле Мурзагулов* был заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и спецоперации, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. МВД объявило его в розыск.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов

россия, ростислав мурзагулов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)