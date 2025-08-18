Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу ОП Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов
11:57 18.08.2025
Экс-главу ОП Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-глава общественной палаты Башкирии, осужденный на 8 лет за фейки о российской армии, Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Мурзагулов Ростислав Рафкатович*, 24.05. 1978 г.р., г. Кумертау Республики Башкортостан", - говорится в перечне. В июле Мурзагулов* был заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и спецоперации, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. МВД объявило его в розыск.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
Россия, Ростислав Мурзагулов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом)
Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом) . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экс-глава общественной палаты Башкирии, осужденный на 8 лет за фейки о российской армии, Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом в РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Мурзагулов Ростислав Рафкатович*, 24.05. 1978 г.р., г. Кумертау Республики Башкортостан", - говорится в перечне.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Соучастник террористов из "Крокуса" спрятался в мечети в Дагестане
02:46
В июле Мурзагулов* был заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и спецоперации, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. МВД объявило его в розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Иноагенты пытаются сорвать диалог Путина и Трампа, заявили в Госдуме
15 августа, 10:02
 
Россия, Ростислав Мурзагулов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
