https://ria.ru/20250818/pashinyan-2035957870.html

Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников

Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников - РИА Новости, 18.08.2025

Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей после того, как комиссия по предупреждению коррупции... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T00:11:00+03:00

2025-08-18T00:11:00+03:00

2025-08-18T11:14:00+03:00

в мире

армения

россия

ереван

никол пашинян

гарегин ii

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_2c142f60077cee9a144aea521942b337.jpg

ЕРЕВАН, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей после того, как комиссия по предупреждению коррупции усмотрела в его словах нарушение кодекса поведения должностных лиц."Комиссия по предупреждению коррупции зафиксировала нарушение кодекса поведения в моих словах по двум эпизодам. Любимый народ, хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками решения, я прошу прощения у всех вас", — написал политик в Facebook*.Пашинян уточнил, что его извинения касаются выражений, упомянутых комиссией."А ассоциируемая с ними (выражениями. — Прим. ред.) подтвержденная цель политических, духовных и моральных принципов и моя воля реализовать эту цель при поддержке народа нерушима, потому что это жизненно важная необходимость для политической, правовой и духовной безопасности Армении. В повестке духовного обновления я сам должен принять свои упущения и желательно управлять своими эмоциями. В контексте политического и государственного обновления важны терпимость и уважение к государственным демократическим институтам, что я таким образом (извинениями. — Прим. ред.) проявляю", — добавил премьер.Пашинян против ААЦ* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250812/pashinyan-2034884418.html

https://ria.ru/20250708/armeniya-2028017813.html

https://ria.ru/20250629/simonjan-2026176483.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь