Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников
Пашинян извинился перед соотечественниками за оскорбление священнослужителей
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей после того, как комиссия по предупреждению коррупции усмотрела в его словах нарушение кодекса поведения должностных лиц.
"Комиссия по предупреждению коррупции зафиксировала нарушение кодекса поведения в моих словах по двум эпизодам. Любимый народ, хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками решения, я прошу прощения у всех вас", — написал политик в Facebook*.
Пашинян уточнил, что его извинения касаются выражений, упомянутых комиссией.
"А ассоциируемая с ними (выражениями. — Прим. ред.) подтвержденная цель политических, духовных и моральных принципов и моя воля реализовать эту цель при поддержке народа нерушима, потому что это жизненно важная необходимость для политической, правовой и духовной безопасности Армении. В повестке духовного обновления я сам должен принять свои упущения и желательно управлять своими эмоциями. В контексте политического и государственного обновления важны терпимость и уважение к государственным демократическим институтам, что я таким образом (извинениями. — Прим. ред.) проявляю", — добавил премьер.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
- Апелляционный суд Армении 30 июля оставил Аджапахяна под арестом, вызвав осуждение со стороны ААЦ.
- Сам владыка заявлял, что Господь "не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят".
* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.