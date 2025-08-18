Рейтинг@Mail.ru
Российский МСП-производитель поставил партию топинамбура в Китай
10:00 18.08.2025
Российский МСП-производитель поставил партию топинамбура в Китай
Российский МСП-производитель поставил партию топинамбура в Китай
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. При поддержке Корпорации МСП липецкая компания "ИстАгро Дон" произвела экспортную поставку продукции из топинамбура из России в Китай, сообщает пресс-служба федерального института развития.Реализация проекта стала возможной благодаря финансовым инструментам господдержки – кредитной линии в МСП Банке на сумму 955 миллионов рублей с обеспечением в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей."Малый и средний бизнес расширяет не только свои рынки сбыта за счет международной кооперации, но и открывает новые каналы взаимодействия с зарубежными партнерами. Финансовые инструменты Корпорации МСП позволили предприятию реализовать инвестиционный проект и создать уникальное сельскохозяйственное производство по переработке топинамбура в Липецкой области, которое сегодня продолжает свое развитие и расширяет присутствие не только на отечественном, но и на международном рынке", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Китайские партнеры высоко оценили качество сырья и выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. В планах "ИстАгро Дон" — расширение производства и увеличение объемов поставок, чтобы удовлетворить потребности международного рынка."Мы рады начать поставки в Китай, где топинамбур будет использоваться для создания здоровых и функциональных продуктов питания. Уже готовится к отправке второй контейнер другому партнеру, что подтверждает растущий спрос на нашу продукцию", — указал генеральный директор ООО "ИстАгро Дон" Олег Зайцев, его слова приводит пресс-служба.Топинамбур, известный своими полезными свойствами и высоким содержанием пребиотических пищевых волокон, востребован в Китае в рамках государственной программы развития продовольствия и питания (2025–2030 года). Китайские потребители активно внедряют продукты с низким гликемическим индексом и богатые пребиотиками, что делает топинамбур стратегически важным сырьем для пищевой промышленности страны.В 2024 году во время рабочего визита в Китай президента России Владимира Путина был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, экспортируемому из России.
Российский МСП-производитель поставил партию топинамбура в Китай

Липецкая компания "ИстАгро Дон" поставила партию топинамбура в Китай

© Fotolia / volff Топинамбур
Топинамбур - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Fotolia / volff
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. При поддержке Корпорации МСП липецкая компания "ИстАгро Дон" произвела экспортную поставку продукции из топинамбура из России в Китай, сообщает пресс-служба федерального института развития.
Реализация проекта стала возможной благодаря финансовым инструментам господдержки – кредитной линии в МСП Банке на сумму 955 миллионов рублей с обеспечением в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей.
"Малый и средний бизнес расширяет не только свои рынки сбыта за счет международной кооперации, но и открывает новые каналы взаимодействия с зарубежными партнерами. Финансовые инструменты Корпорации МСП позволили предприятию реализовать инвестиционный проект и создать уникальное сельскохозяйственное производство по переработке топинамбура в Липецкой области, которое сегодня продолжает свое развитие и расширяет присутствие не только на отечественном, но и на международном рынке", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Китайские партнеры высоко оценили качество сырья и выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. В планах "ИстАгро Дон" — расширение производства и увеличение объемов поставок, чтобы удовлетворить потребности международного рынка.
"Мы рады начать поставки в Китай, где топинамбур будет использоваться для создания здоровых и функциональных продуктов питания. Уже готовится к отправке второй контейнер другому партнеру, что подтверждает растущий спрос на нашу продукцию", — указал генеральный директор ООО "ИстАгро Дон" Олег Зайцев, его слова приводит пресс-служба.
Топинамбур, известный своими полезными свойствами и высоким содержанием пребиотических пищевых волокон, востребован в Китае в рамках государственной программы развития продовольствия и питания (2025–2030 года). Китайские потребители активно внедряют продукты с низким гликемическим индексом и богатые пребиотиками, что делает топинамбур стратегически важным сырьем для пищевой промышленности страны.
В 2024 году во время рабочего визита в Китай президента России Владимира Путина был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, экспортируемому из России.
 
