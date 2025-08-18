https://ria.ru/20250818/partiya-2035611437.html

Российский МСП-производитель поставил партию топинамбура в Китай

Российский МСП-производитель поставил партию топинамбура в Китай - РИА Новости, 18.08.2025

Российский МСП-производитель поставил партию топинамбура в Китай

При поддержке Корпорации МСП липецкая компания "ИстАгро Дон" произвела экспортную поставку продукции из топинамбура из России в Китай, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T10:00:00+03:00

2025-08-18T10:00:00+03:00

2025-08-18T10:00:00+03:00

твой бизнес

александр исаевич

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

экономика

китай

россия

липецкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95815/11/958151193_0:89:2617:1561_1920x0_80_0_0_f85455e6b57718d6c0f18f3da98ca175.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. При поддержке Корпорации МСП липецкая компания "ИстАгро Дон" произвела экспортную поставку продукции из топинамбура из России в Китай, сообщает пресс-служба федерального института развития.Реализация проекта стала возможной благодаря финансовым инструментам господдержки – кредитной линии в МСП Банке на сумму 955 миллионов рублей с обеспечением в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей."Малый и средний бизнес расширяет не только свои рынки сбыта за счет международной кооперации, но и открывает новые каналы взаимодействия с зарубежными партнерами. Финансовые инструменты Корпорации МСП позволили предприятию реализовать инвестиционный проект и создать уникальное сельскохозяйственное производство по переработке топинамбура в Липецкой области, которое сегодня продолжает свое развитие и расширяет присутствие не только на отечественном, но и на международном рынке", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Китайские партнеры высоко оценили качество сырья и выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. В планах "ИстАгро Дон" — расширение производства и увеличение объемов поставок, чтобы удовлетворить потребности международного рынка."Мы рады начать поставки в Китай, где топинамбур будет использоваться для создания здоровых и функциональных продуктов питания. Уже готовится к отправке второй контейнер другому партнеру, что подтверждает растущий спрос на нашу продукцию", — указал генеральный директор ООО "ИстАгро Дон" Олег Зайцев, его слова приводит пресс-служба.Топинамбур, известный своими полезными свойствами и высоким содержанием пребиотических пищевых волокон, востребован в Китае в рамках государственной программы развития продовольствия и питания (2025–2030 года). Китайские потребители активно внедряют продукты с низким гликемическим индексом и богатые пребиотиками, что делает топинамбур стратегически важным сырьем для пищевой промышленности страны.В 2024 году во время рабочего визита в Китай президента России Владимира Путина был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, экспортируемому из России.

китай

россия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, китай, россия, липецкая область, олег зайцев, владимир путин, мсп банк, корпорация мсп