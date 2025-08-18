Слишком любвеобилен: что Павел Табаков унаследовал от знаменитого отца
Павел Табаков
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В августе этого года Павлу Табакову исполнилось 30 лет. К своему маленькому юбилею сын великого артиста пришел далеко не с пустыми руками. В копилке Табакова-младшего, помимо впечатляющей фильмографии с яркими ролями, еще и шлейф скандалов, а также слухи о многочисленных романах.
О том, как сейчас живет Павел Табаков, его творческом пути и насыщенной личной жизни — в материале РИА Новости.
Не называл папу папой, а маму мамой
Павел появился на свет в семье бывшей тогда студенткой Марины Зудиной и ее наставника Олегом Табаковым. Искра любви между ними вспыхнула несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.
Дарья Авратинская в Зои Губановой и Павел Табаков в роли Прова Судакова.
Дарья Авратинская в Зои Губановой и Павел Табаков в роли Прова Судакова.
В 1994-м Людмила Крылова — тогдашняя супруга Табакова — подала на развод, а в 1995-м Марина вышла замуж за Олега Павловича. В тот же год на свет появился Паша, а в 2006-м родилась его сестра Мария.
Ребенка с детства обычно не называл родителей "мама" и "папа", а обращался исключительно по имени.
"Сын с детства обращается ко мне Марина или Мариша, а к папе — Олег или Олег Павлович. Но в третьем лице всегда называет „мама“ и „папа“. Когда спрашивала почему, он говорил: „Но вы же друг друга так зовете! Ты же не обращаешься к папе: „Муж!“ В общем, в этом есть логика", — говорила Зудина в интервью изданию "7 дней".
Актер и режиссер Олег Табаков и его супруга актриса Марина Зудина
Актер и режиссер Олег Табаков и его супруга актриса Марина Зудина на презентации книги "Табаков русской сцены", приуроченной к открытию нового юбилейного сезона в Театре под руководством Олега Табакова
Забрали в милицию из-за бутылки шампанского
Павла учили быть самостоятельным, в том числе ценить деньги и уметь их считать. В младших классах ему выдавали на карманные расходы 500 рублей в день. В старших — сумму подняли до тысячи.
В школе с английским уклоном Паша учился хорошо, так что педагоги на него не жаловались, но все же однажды наследник серьезно расстроил своих родителей — когда в пятом классе загремел в милицию.
Актер Павел Табаков и актриса Марина Зудина на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки" в Москве
Актер Павел Табаков и актриса Марина Зудина на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки" в Москве
"Мы с ребятами шли по улице, у нас была бутылка шампанского. И нас забрали в отделение. За мной приехал отец. Мне было очень стыдно, а отец не говорил ни слова — молчал всю дорогу! И его молчание было мучительным, страшнее любой взбучки… Больше я его не подводил", — рассказывал позже молодой актер.
Роль цесаревича принесла популярность
Проблем с выбором жизненного пути у Павла не было, еще его дебют на сцене состоялся в 12-летнем возрасте в 2008 году.
Павел Табаков и Федор Лавров во время спектакля "Матросская Тишина" в Театре-студии под руководством О. Табакова
Павел Табаков и Федор Лавров во время спектакля "Матросская Тишина" в Театре-студии под руководством О. Табакова
В 2011 году поступил в Театральную школу Олега Табакова, во время обучения жил отдельно от родителей в специальном общежитии для учащихся школы.
После окончания учебы его приняли в труппу Московского театра под руководством Олега Табакова и в труппу МХТ имени А. П. Чехова.
В кино актер дебютировал в 2014 году в драме "Звезда", где сыграл 15-летнего школьника. С этого времени снимается в нескольких фильмах и сериалах в год. Наибольшую известность широкой публике принесла роль цесаревича Павла в историческом телевизионном сериале "Екатерина. Взлёт".
Художественный руководитель московского театра-студии "Табакерка" Владимир Машков и актер Павел Табаков
Художественный руководитель московского театра-студии "Табакерка" Владимир Машков и актер Павел Табаков
Машков оставил без ролей
До смерти отца Павел с удовольствием играл в "Табакерке", однако затем, с приходом на должность нового худрука театра Владимира Машкова, оттуда ушел.
"Пашу не уволили, он сам написал заявление. Но Владимир Машков с ним не переговорил. А заявление Павел написал, потому что убрали изо всех спектаклей. В итоге он должен был прилетать со съемок ради одного эпизода", — пояснила его мать, актриса Марина Зудина.
Актриса Марина Зудина и основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков
Актриса Марина Зудина и основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в "Московском театре под руководством О. Табакова"
"И я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это всё ввязываться. Ну зачем? Я немножко гордый. Сейчас я больше в кино", — объяснял сложившуюся ситуацию Табаков-младший.
Познакомил маму с кучей девушек
Свои первые романы Табаков-младший начал заводить еще во время учебы в школе. Его избранницей тогда была дочь модельера Виктории Андреяновой Лиза Костюкова. Потом в список возлюбленных юного артиста попали племянница Михаила Турецкого Лера и звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова.
Павел Табаков
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
Павел Табаков
"Я с таким количеством девушек перезнакомилась! Он мне даже уже перестал их представлять. Видимо, понял, что не надо, хватит", — делилась Марина Зудина.
О серьезном романе у актера стали говорить, когда Павел начал встречаться со звездой "Фальшивой ноты" Софьей Синицыной и отправился с ней на отдых в Майами.
В 2020-м у Табакова родилась дочка от Софьи Синицыной. Артисты в данный момент не живут вместе, но, по словам Павла, продолжают дружить, чему, конечно, способствует совместный ребенок.
Сейчас у Павла появилась новая возлюбленная, но представлять ее широкой публике молодой актер пока не спешит.