https://ria.ru/20250818/otets-2035365751.html

Слишком любвеобилен: что Павел Табаков унаследовал от знаменитого отца

Слишком любвеобилен: что Павел Табаков унаследовал от знаменитого отца - РИА Новости, 18.08.2025

Слишком любвеобилен: что Павел Табаков унаследовал от знаменитого отца

В августе этого года Павлу Табакову исполнилось 30 лет. К своему маленькому юбилею сын великого артиста пришел далеко не с пустыми руками. В копилке... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T19:41:00+03:00

2025-08-18T19:41:00+03:00

2025-08-18T19:41:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029674125_0:357:2048:1509_1920x0_80_0_0_9f15bf6730371d7de019e5fce120105a.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В августе этого года Павлу Табакову исполнилось 30 лет. К своему маленькому юбилею сын великого артиста пришел далеко не с пустыми руками. В копилке Табакова-младшего, помимо впечатляющей фильмографии с яркими ролями, еще и шлейф скандалов, а также слухи о многочисленных романах.О том, как сейчас живет Павел Табаков, его творческом пути и насыщенной личной жизни — в материале РИА Новости.Не называл папу папой, а маму мамойПавел появился на свет в семье бывшей тогда студенткой Марины Зудиной и ее наставника Олегом Табаковым. Искра любви между ними вспыхнула несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.В 1994-м Людмила Крылова — тогдашняя супруга Табакова — подала на развод, а в 1995-м Марина вышла замуж за Олега Павловича. В тот же год на свет появился Паша, а в 2006-м родилась его сестра Мария.Ребенка с детства обычно не называл родителей "мама" и "папа", а обращался исключительно по имени."Сын с детства обращается ко мне Марина или Мариша, а к папе — Олег или Олег Павлович. Но в третьем лице всегда называет „мама“ и „папа“. Когда спрашивала почему, он говорил: „Но вы же друг друга так зовете! Ты же не обращаешься к папе: „Муж!“ В общем, в этом есть логика", — говорила Зудина в интервью изданию "7 дней".Забрали в милицию из-за бутылки шампанскогоПавла учили быть самостоятельным, в том числе ценить деньги и уметь их считать. В младших классах ему выдавали на карманные расходы 500 рублей в день. В старших — сумму подняли до тысячи.В школе с английским уклоном Паша учился хорошо, так что педагоги на него не жаловались, но все же однажды наследник серьезно расстроил своих родителей — когда в пятом классе загремел в милицию."Мы с ребятами шли по улице, у нас была бутылка шампанского. И нас забрали в отделение. За мной приехал отец. Мне было очень стыдно, а отец не говорил ни слова — молчал всю дорогу! И его молчание было мучительным, страшнее любой взбучки… Больше я его не подводил", — рассказывал позже молодой актер.Роль цесаревича принесла популярностьПроблем с выбором жизненного пути у Павла не было, еще его дебют на сцене состоялся в 12-летнем возрасте в 2008 году.В 2011 году поступил в Театральную школу Олега Табакова, во время обучения жил отдельно от родителей в специальном общежитии для учащихся школы.После окончания учебы его приняли в труппу Московского театра под руководством Олега Табакова и в труппу МХТ имени А. П. Чехова.В кино актер дебютировал в 2014 году в драме "Звезда", где сыграл 15-летнего школьника. С этого времени снимается в нескольких фильмах и сериалах в год. Наибольшую известность широкой публике принесла роль цесаревича Павла в историческом телевизионном сериале "Екатерина. Взлёт".Машков оставил без ролейДо смерти отца Павел с удовольствием играл в "Табакерке", однако затем, с приходом на должность нового худрука театра Владимира Машкова, оттуда ушел."Пашу не уволили, он сам написал заявление. Но Владимир Машков с ним не переговорил. А заявление Павел написал, потому что убрали изо всех спектаклей. В итоге он должен был прилетать со съемок ради одного эпизода", — пояснила его мать, актриса Марина Зудина."И я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это всё ввязываться. Ну зачем? Я немножко гордый. Сейчас я больше в кино", — объяснял сложившуюся ситуацию Табаков-младший.Познакомил маму с кучей девушекСвои первые романы Табаков-младший начал заводить еще во время учебы в школе. Его избранницей тогда была дочь модельера Виктории Андреяновой Лиза Костюкова. Потом в список возлюбленных юного артиста попали племянница Михаила Турецкого Лера и звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова."Я с таким количеством девушек перезнакомилась! Он мне даже уже перестал их представлять. Видимо, понял, что не надо, хватит", — делилась Марина Зудина.О серьезном романе у актера стали говорить, когда Павел начал встречаться со звездой "Фальшивой ноты" Софьей Синицыной и отправился с ней на отдых в Майами.В 2020-м у Табакова родилась дочка от Софьи Синицыной. Артисты в данный момент не живут вместе, но, по словам Павла, продолжают дружить, чему, конечно, способствует совместный ребенок.Сейчас у Павла появилась новая возлюбленная, но представлять ее широкой публике молодой актер пока не спешит.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60