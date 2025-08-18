Рейтинг@Mail.ru
В НАТО рассказали о планах на Украину - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 18.08.2025 (обновлено: 16:35 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/oruzhie-2035969003.html
В НАТО рассказали о планах на Украину
В НАТО рассказали о планах на Украину - РИА Новости, 18.08.2025
В НАТО рассказали о планах на Украину
США ожидают, что Украина станет крупным поставщиком оружия в европейские государства при увеличении ими расходов на оборону, заявил постоянный представитель США РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T04:34:00+03:00
2025-08-18T16:35:00+03:00
нато
владимир путин
в мире
сша
украина
европа
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978673889_405:0:3006:1463_1920x0_80_0_0_dc319ff81c162378e1e69a79437efa6b.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США ожидают, что Украина станет крупным поставщиком оружия в европейские государства при увеличении ими расходов на оборону, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News."Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились", — предположил он.При этом постпред считает, что Западу необходимо задуматься, как будет выглядеть экономика Украины в будущем, поскольку самостоятельно восстановить страну Киев не сможет.Страны — члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до пяти процентов ВВП с нынешних двух — уровня, которого еще не всем странам блока удалось достичь.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
https://ria.ru/20250815/udar-2035280168.html
https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978673889_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1500e34c0a354a823d4888b10c6b6225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, владимир путин, в мире, сша, украина, европа
НАТО, Владимир Путин, В мире, США, Украина, Европа, Специальная военная операция на Украине
В НАТО рассказали о планах на Украину

Уитакер: Украина станет крупным поставщиком военной техники в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США ожидают, что Украина станет крупным поставщиком оружия в европейские государства при увеличении ими расходов на оборону, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
"Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились", — предположил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Россия должна проиграть": четвертый рейх пропустил удар
15 августа, 08:00
При этом постпред считает, что Западу необходимо задуматься, как будет выглядеть экономика Украины в будущем, поскольку самостоятельно восстановить страну Киев не сможет.
Страны — члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до пяти процентов ВВП с нынешних двух — уровня, которого еще не всем странам блока удалось достичь.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Не спасет никто: Зеленский станет жертвой древнего проклятия Аляски
12 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОВладимир ПутинВ миреСШАУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала