В НАТО рассказали о планах на Украину

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США ожидают, что Украина станет крупным поставщиком оружия в европейские государства при увеличении ими расходов на оборону, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News."Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились", — предположил он.При этом постпред считает, что Западу необходимо задуматься, как будет выглядеть экономика Украины в будущем, поскольку самостоятельно восстановить страну Киев не сможет.Страны — члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до пяти процентов ВВП с нынешних двух — уровня, которого еще не всем странам блока удалось достичь.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.

