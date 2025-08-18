Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции
04:22 18.08.2025
В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции
В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции
Торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Курильской десантной операции проходят в Петропавловске-Камчатском, сообщила администрация городского округа. РИА Новости, 18.08.2025
петропавловск-камчатский
курильские острова
япония
общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. – РИА Новости. Торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Курильской десантной операции проходят в Петропавловске-Камчатском, сообщила администрация городского округа. "80-летие Курильской десантной операции отмечают в Петропавловске-Камчатском. Волонтеры раздают муаровые ленты "За Победу над Японией", которые являются народным символом Дальневосточной Победы", - говорится в сообщении. Торжества начались с возложения цветов к памятнику-обелиску воинам Красной армии - освободителям Курильских островов в 1945 году. В церемонии приняли участие военнослужащие, официальные лица, жители и гости города. В течение дня для горожан организованы различные мероприятия. На центральной площади развернута выставка образцов вооружения и военной техники, а также проводятся мастер-классы по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей. Желающие могут посетить с экскурсией военный корабль. Кульминацией праздника станет световая инсталляция "Лучи Победы", которая начнется в 21:00. Мощные прожекторы озарят стелу "Город воинской славы" и небо над Петропавловском. Акция будет сопровождаться концертной программой с участием ведущих солистов города и края. Как отмечают в администрации, цвета муаровой ленты "За Победу над Японией" имеют особую символику: желтый означает солнце и тепло, красный - цвет Победы, белый - цвет флага Японии.
петропавловск-камчатский
курильские острова
япония
петропавловск-камчатский, курильские острова, япония, общество
Петропавловск-Камчатский, Курильские острова, Япония, Общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. – РИА Новости. Торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Курильской десантной операции проходят в Петропавловске-Камчатском, сообщила администрация городского округа.
"80-летие Курильской десантной операции отмечают в Петропавловске-Камчатском. Волонтеры раздают муаровые ленты "За Победу над Японией", которые являются народным символом Дальневосточной Победы", - говорится в сообщении.
Торжества начались с возложения цветов к памятнику-обелиску воинам Красной армии - освободителям Курильских островов в 1945 году. В церемонии приняли участие военнослужащие, официальные лица, жители и гости города.
В течение дня для горожан организованы различные мероприятия. На центральной площади развернута выставка образцов вооружения и военной техники, а также проводятся мастер-классы по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей. Желающие могут посетить с экскурсией военный корабль.
Кульминацией праздника станет световая инсталляция "Лучи Победы", которая начнется в 21:00. Мощные прожекторы озарят стелу "Город воинской славы" и небо над Петропавловском. Акция будет сопровождаться концертной программой с участием ведущих солистов города и края.
Как отмечают в администрации, цвета муаровой ленты "За Победу над Японией" имеют особую символику: желтый означает солнце и тепло, красный - цвет Победы, белый - цвет флага Японии.
Петропавловск-КамчатскийКурильские островаЯпонияОбщество
 
 
