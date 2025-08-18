https://ria.ru/20250818/operatsiya-2035968502.html

В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции

В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции - РИА Новости, 18.08.2025

В Петропавловске-Камчатском отмечают юбилей Курильской десантной операции

Торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Курильской десантной операции проходят в Петропавловске-Камчатском, сообщила администрация городского округа. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T04:22:00+03:00

2025-08-18T04:22:00+03:00

2025-08-18T04:22:00+03:00

петропавловск-камчатский

курильские острова

япония

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152021/95/1520219569_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_185cbfacd988150a209b4d8993f34bda.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. – РИА Новости. Торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Курильской десантной операции проходят в Петропавловске-Камчатском, сообщила администрация городского округа. "80-летие Курильской десантной операции отмечают в Петропавловске-Камчатском. Волонтеры раздают муаровые ленты "За Победу над Японией", которые являются народным символом Дальневосточной Победы", - говорится в сообщении. Торжества начались с возложения цветов к памятнику-обелиску воинам Красной армии - освободителям Курильских островов в 1945 году. В церемонии приняли участие военнослужащие, официальные лица, жители и гости города. В течение дня для горожан организованы различные мероприятия. На центральной площади развернута выставка образцов вооружения и военной техники, а также проводятся мастер-классы по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей. Желающие могут посетить с экскурсией военный корабль. Кульминацией праздника станет световая инсталляция "Лучи Победы", которая начнется в 21:00. Мощные прожекторы озарят стелу "Город воинской славы" и небо над Петропавловском. Акция будет сопровождаться концертной программой с участием ведущих солистов города и края. Как отмечают в администрации, цвета муаровой ленты "За Победу над Японией" имеют особую символику: желтый означает солнце и тепло, красный - цвет Победы, белый - цвет флага Японии.

https://ria.ru/20250812/korabli-2034708871.html

https://sn.ria.ru/20250512/osvoobozhdenie-2015602420.html

петропавловск-камчатский

курильские острова

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петропавловск-камчатский, курильские острова, япония, общество