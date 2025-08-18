https://ria.ru/20250818/opasnost-2036017727.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области в понедельник, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 18.08.2025

КУРСК, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области в понедельник, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба Курской области.

