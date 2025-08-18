В двух аэропортах ввели ограничения на полеты

Рейтинг@Mail.ru
04:05 18.08.2025 (обновлено: 04:10 18.08.2025)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Пензы и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В 3.55 мск губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении на территории региона плана "Ковер" и ограничениях на прием и выпуск воздушных судов."Аэропорты Пенза и Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Пензы и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В 3.55 мск губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении на территории региона плана "Ковер" и ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорты Пенза и Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В Пензенской области ввели план "Ковер"
