В двух аэропортах ввели ограничения на полеты

2025-08-18T04:05:00+03:00

2025-08-18T04:05:00+03:00

2025-08-18T04:10:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Пензы и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В 3.55 мск губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении на территории региона плана "Ковер" и ограничениях на прием и выпуск воздушных судов."Аэропорты Пенза и Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Новости

