Десантники ВСУ и колумбийские наемники случайно обстреляли друг друга

2025-08-18T07:02:00+03:00

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Командование ВСУ перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области, зафиксированы случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ из-за низкого уровня взаимодействия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Для восстановления утраченных позиций в Сумской области командование ВСУ перебросило на направление отряды колумбийских наемников. Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой", — сказал собеседник агентства. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

