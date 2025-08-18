Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" уничтожили укрепрайон ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 18.08.2025
Бойцы "Центра" уничтожили укрепрайон ВСУ в ДНР
Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" нанёс мощный удар по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что автоматизированная система управления огнём обеспечила точный залп на дистанцию около 15 километров. Попадание реактивных снарядов полностью уничтожило вражеские укрепления, создав условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.
Бойцы "Центра" уничтожили укрепрайон ВСУ в ДНР

ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" нанёс мощный удар по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении СВО", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что автоматизированная система управления огнём обеспечила точный залп на дистанцию около 15 километров. Попадание реактивных снарядов полностью уничтожило вражеские укрепления, создав условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.
