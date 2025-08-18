Бойцы "Центра" уничтожили укрепрайон ВСУ в ДНР

https://ria.ru/20250818/ognemetchiki-2035971840.html
Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" нанёс мощный удар по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что автоматизированная система управления огнём обеспечила точный залп на дистанцию около 15 километров. Попадание реактивных снарядов полностью уничтожило вражеские укрепления, создав условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.
