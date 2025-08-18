Рейтинг@Mail.ru
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин - РИА Новости, 18.08.2025
07:22 18.08.2025
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин - РИА Новости, 18.08.2025
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин
Около 2,2 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста с обеих сторон к 7.00 понедельника, за час их число выросло на 700 автомобилей, информирует оперативный
2025-08-18T07:22:00+03:00
2025-08-18T07:22:00+03:00
тамань (станица)
керчь
республика крым
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Около 2,2 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста с обеих сторон к 7.00 понедельника, за час их число выросло на 700 автомобилей, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе по данным на 06.00 мск в понедельник. По данным канала на 06.00 мск понедельника, в очереди на въезд на полуостров находилось около 1,4 тысячи машин, на выезд - около 100 автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1797 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 347 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
тамань (станица)
керчь
республика крым
тамань (станица), керчь, республика крым, происшествия
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Происшествия
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин

Очередь у Крымского моста составляет 2,2 автомобилей с обеих сторон

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Около 2,2 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста с обеих сторон к 7.00 понедельника, за час их число выросло на 700 автомобилей, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе по данным на 06.00 мск в понедельник.
По данным канала на 06.00 мск понедельника, в очереди на въезд на полуостров находилось около 1,4 тысячи машин, на выезд - около 100 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1797 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 347 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
У Крымского моста скопилось около 1,5 тысячи машин
7 июля, 14:41
