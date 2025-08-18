https://ria.ru/20250818/ochered-2035977374.html
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин - РИА Новости, 18.08.2025
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин
Около 2,2 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста с обеих сторон к 7.00 понедельника, за час их число выросло на 700 автомобилей, информирует оперативный РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:22:00+03:00
2025-08-18T07:22:00+03:00
2025-08-18T07:22:00+03:00
тамань (станица)
керчь
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/45/1520654537_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_009e9e991277934a59caea9af88fd2f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Около 2,2 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста с обеих сторон к 7.00 понедельника, за час их число выросло на 700 автомобилей, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе по данным на 06.00 мск в понедельник. По данным канала на 06.00 мск понедельника, в очереди на въезд на полуостров находилось около 1,4 тысячи машин, на выезд - около 100 автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1797 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 347 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250707/most-2027668575.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/45/1520654537_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6e91f067d9a7bea92507c81a257f703b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, республика крым, происшествия
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Происшествия
Очередь у Крымского моста увеличилась до 2,2 тысячи машин
Очередь у Крымского моста составляет 2,2 автомобилей с обеих сторон