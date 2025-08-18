Рейтинг@Mail.ru
Число машин у Крымского моста возросло до 1,4 тысячи
06:15 18.08.2025
Число машин у Крымского моста возросло до 1,4 тысячи
Число машин у Крымского моста возросло до 1,4 тысячи
Около 1,4 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста и ждут проезда в Крым, почти 100 машин скопились на выезде с территории полуострова, говорится в... РИА Новости, 18.08.2025
республика крым
тамань (станица)
керчь
россия
происшествия
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 1,4 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста и ждут проезда в Крым, почти 100 машин скопились на выезде с территории полуострова, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 06.00 мск в понедельник. По данным канала на 05.00 мск понедельника, в очереди на въезд на полуостров находилось более 1,2 тысячи машин, очереди на выезд не было. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1403 транспортных средства. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средства", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
республика крым
тамань (станица)
керчь
россия
Число машин у Крымского моста возросло до 1,4 тысячи

Число автомобилей в очереди у Крымского моста возросло до 1,4 тысячи

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 1,4 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста и ждут проезда в Крым, почти 100 машин скопились на выезде с территории полуострова, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 06.00 мск в понедельник.
По данным канала на 05.00 мск понедельника, в очереди на въезд на полуостров находилось более 1,2 тысячи машин, очереди на выезд не было.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1403 транспортных средства. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
15 августа, 10:24
