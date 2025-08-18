https://ria.ru/20250818/ochered-2035973779.html

Число машин у Крымского моста возросло до 1,4 тысячи

2025-08-18T06:15:00+03:00

республика крым

тамань (станица)

керчь

россия

происшествия

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 1,4 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста и ждут проезда в Крым, почти 100 машин скопились на выезде с территории полуострова, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 06.00 мск в понедельник. По данным канала на 05.00 мск понедельника, в очереди на въезд на полуостров находилось более 1,2 тысячи машин, очереди на выезд не было. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1403 транспортных средства. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средства", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

