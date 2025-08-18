https://ria.ru/20250818/obstrel-2035958958.html

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В частности, девять атак пришлось на горловское направление, на светлодарское - одна атака. Отмечается, что всего было выпущено 11 боеприпасов. Поступили сведения о ранении мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.

