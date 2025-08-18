Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 18.08.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В частности, девять атак пришлось на горловское направление, на светлодарское - одна атака. Отмечается, что всего было выпущено 11 боеприпасов. Поступили сведения о ранении мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В частности, девять атак пришлось на горловское направление, на светлодарское - одна атака. Отмечается, что всего было выпущено 11 боеприпасов. Поступили сведения о ранении мирного жителя.
За предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Пушилин заявил, что Киев и Европа могут помешать урегулированию конфликта
