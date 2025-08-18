https://ria.ru/20250818/obstrel-2035958958.html
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В частности, девять атак пришлось на горловское направление, на светлодарское - одна атака. Отмечается, что всего было выпущено 11 боеприпасов. Поступили сведения о ранении мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
украина
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
