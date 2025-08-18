https://ria.ru/20250818/nauka-2035545014.html

Ученые повысили мощность батареек из бактерий

Ученые повысили мощность батареек из бактерий - РИА Новости, 18.08.2025

Ученые повысили мощность батареек из бактерий

Значительно повысить эффективность выработки электричества "живыми батарейками" из микробов и растений смогли ученые ТулГУ в составе научного коллектива. Такие... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T09:00:00+03:00

2025-08-18T09:00:00+03:00

2025-08-18T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

наука и инновации

тульская область

тульский государственный университет

российские инновации

технологическое лидерство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035551675_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_6880b0a5f0e1d993b51d79cc9a0afc85.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Значительно повысить эффективность выработки электричества "живыми батарейками" из микробов и растений смогли ученые ТулГУ в составе научного коллектива. Такие устройства могут производить электроэнергию не только не причиняя вреда окружающей среде, но и напротив, очищая сточные воды. Результаты исследования представлены в журнале "Ученые записки Казанского университета".В "живой батарейке" из микробов и растений электрический ток вырабатывается с помощью двух электродов. На одном (положительно заряженном аноде) возникает движение электронов, вызванное процессами в клетках растений и бактерий. На втором электроде (катоде) в то же время выделяется вода.Растение и микробы становятся мини-электростанцией, работающей на естественных биохимических реакциях, рассказали в Тульском государственном университете (ТулГУ). Такие "батарейки" называют растительно-микробными топливными элементами (РМТЭ). В подобных устройствах чаще всего именно катодная реакция "тормозит" всю систему, что сказывается на ее эффективности, добавили ученыеБез вспомогательного вещества — катализатора — она протекает слишком медленно, а в современных РМТЭ в качестве ускорителя реакции используется дорогостоящая платина, что замедляет внедрение "зеленых батареек" в автономные системы очистки воды или их использование для поддержания работы маломощных датчиков и светодиодного освещения, рассказал заведующий лабораторией экологической и медицинской биотехнологии ТулГУ Сергей Алферов.Коллектив ученых ТулГУ в партнерстве с коллегами из Иркутского национального исследовательского технического университета предложил более доступный материал для переработки кислорода в воду, одновременно в полтора раза увеличив мощность РМТЭ."В нашей работе мы заменили платину более доступным диоксидом марганца. Этот материал показал высокую эффективность, улучшив характеристики растительного микробного топливного элемента. Со старым катализатором выходная мощность элемента составляла 20 мВт/м2, с новым — 33 мВт/м2 с одновременным уменьшением внутреннего сопротивления", — уточнили ученые.Специалисты добавляют, что растительные микробные топливные элементы могут применяться на территориях с теплым климатом, где существует проблема с доступностью чистой воды. После лабораторных испытаний коллектив лаборатории сосредоточится на масштабировании получившейся системы и тестировании ее в условиях, приближенных к реальным.

https://ria.ru/20240406/nanogeneratory-1937834234.html

https://ria.ru/20250605/nauka-2020926952.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, наука и инновации, тульская область, тульский государственный университет, российские инновации, технологическое лидерство, технологии