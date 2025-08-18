https://ria.ru/20250818/nato-2036110471.html

НАТО изжила себя и больше не нужна, заявили в Пентагоне

НАТО изжила себя и больше не нужна, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 18.08.2025

НАТО изжила себя и больше не нужна, заявили в Пентагоне

Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что необходимости в существовании НАТО больше нет, поскольку Россия никому не РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:34:00+03:00

2025-08-18T17:34:00+03:00

2025-08-18T17:34:00+03:00

в мире

россия

гаага

сша

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что необходимости в существовании НАТО больше нет, поскольку Россия никому не угрожает. "НАТО уже мертва. Она исчерпала себя и больше не нужна - ведь от России нет никакой угрозы", - сказал он в беседе с РИА Новости. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250818/oruzhie-2035969003.html

https://ria.ru/20250818/evrosoyuz-2036095416.html

россия

гаага

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, гаага, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато