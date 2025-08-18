НАТО изжила себя и больше не нужна, заявили в Пентагоне
Экс-советник Пентагона Макгрегор: необходимости в существовании НАТО больше нет
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что необходимости в существовании НАТО больше нет, поскольку Россия никому не угрожает.
"НАТО уже мертва. Она исчерпала себя и больше не нужна - ведь от России нет никакой угрозы", - сказал он в беседе с РИА Новости.
Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".