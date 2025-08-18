Рейтинг@Mail.ru
03:34 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/nato-2035966052.html
В НАТО рассказали о будущих гарантиях безопасности для Украины
в мире
сша
украина
франция
владимир зеленский
стив уиткофф
дональд трамп
нато
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности Украины в случае урегулирования конфликта не будут предусматривать роли НАТО, однако могут включать участие "коалиции желающих" и США, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Совершенно ясно, что любые гарантии безопасности будут за пределами НАТО, даже если Соединенные Штаты будут участвовать в этих гарантиях безопасности... Я бы предположил, знаете ли, если бы на месте событий будут дислоцированы войска, то коалиция желающих, которая включает такие страны, как Франция и Германия, Великобритания и, возможно, Соединенные Штаты, была бы частью этого (принципа - ред.), что нападение на одного равноценно нападению на всех", - сказал Уитакер телеканалу Fox News. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что Соединенные Штаты и РФ договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь всё зависит от Киева. По его словам, гарантии не будут включать участия НАТО, однако будут действовать по принципу статьи пятой Североатлантического договора, гарантом будет выступать Вашингтон. Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Владимира Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности во время встречи.
в мире, сша, украина, франция, владимир зеленский, стив уиткофф, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, НАТО
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности Украины в случае урегулирования конфликта не будут предусматривать роли НАТО, однако могут включать участие "коалиции желающих" и США, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Совершенно ясно, что любые гарантии безопасности будут за пределами НАТО, даже если Соединенные Штаты будут участвовать в этих гарантиях безопасности... Я бы предположил, знаете ли, если бы на месте событий будут дислоцированы войска, то коалиция желающих, которая включает такие страны, как Франция и Германия, Великобритания и, возможно, Соединенные Штаты, была бы частью этого (принципа - ред.), что нападение на одного равноценно нападению на всех", - сказал Уитакер телеканалу Fox News.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что Соединенные Штаты и РФ договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь всё зависит от Киева. По его словам, гарантии не будут включать участия НАТО, однако будут действовать по принципу статьи пятой Североатлантического договора, гарантом будет выступать Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Владимира Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности во время встречи.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины
