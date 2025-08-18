https://ria.ru/20250818/muzykant-2036035746.html

"Погибла при странных обстоятельствах": судьба семьи Майкла Джексона

"Погибла при странных обстоятельствах": судьба семьи Майкла Джексона

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Майкл Джексон не просто имя, а целая эпоха. Он вошел в историю как явление, культурный взрыв, человек, который одной "лунной походкой" смог изменить всю индустрию. Ещё подростком он покорял сцены вместе с братьями в легендарной группе The Jackson 5, но вскоре вырвался в сольный полёт, став символом поп-культуры на десятилетия.Он продал десятки миллионов пластинок, поставил рекорды, о которых мечтают целые поколения артистов, и подарил миру клипы, превратившие музыкальное видео в отдельный вид искусства. Но путь к вершине был усыпан не только аплодисментами и золотыми дисками - там были и изнуряющий труд, и жестокая дисциплина, и глубокие личные драмы.Под жёстким ритмом ремняДвадцать девятого августа 1958 года в промышленном городке Гэри, штат Индиана, родился седьмой ребёнок семьи Джозефа и Кэтрин Джексон - Майкл Джозеф Джексон. Музыка была в их доме не просто фоном, а способом выживания. Отец видел в детях не просто мальчишек, а перспективный проект. Он гнал их на бесконечные репетиции, исправлял каждую ноту и движение порой самыми жёсткими методами, от банального ремня до унижений."Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это слух, что я бил своих детей, когда они были маленькими. Я хочу внести ясность в эти сплетни. Я нес ответственность за шестерых в высшей степени здоровых и сильных мальчиков. Кэтрин и я поделили воспитание детей между собой. Я заботился о наших сыновьях, а она о дочерях. Был ли я строг? Да, я должен был, иначе при девяти детях очень быстро начался бы хаос. Прежде всего это касается Майкла. У него было больше энергии чем у любого другого ребенка, и он был по настоящему гиперактивным", - вспоминал Джо Джексон уже после смерти сына.Майкл как-то признался, что на сцене он пел и танцевал не от счастья, а из страха, ведь правильное движение могло подарить редкую похвалу, а ошибка оборачивалась болью. Этот прессинг сформировал его как артиста - взрослого, зрелого уже в восемь лет, умеющего приковывать взгляды тысяч людей.Рождение феноменаВ конце 1960-х пятеро братьев - Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл вышли на сцену уже под брендом TheJackson 5. Они были яркими, свежими, энергичными. Шанс на прорыв пришёл после того, как их заметил Бобби Тейлор и устроил прослушивание.Вскоре за продвижение коллектива взялась сама Дайана Росс, представив их на светской вечеринке в Беверли-Хиллз 11 августа 1969 года. Дебютный сингл I Want You Back взлетел на вершины чартов, а за ним последовали ABC, TheLove You Save и I'llBe There. Группа стала кумиром афроамериканской молодёжи и определенно заняла свое место в истории музыки.В 1971 году, еще оставаясь участником пятерки, Майкл выпустил первый сольный альбом Got to Be There. Его трек Ben, саундтрек к фильму о крысе, принёс "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". Но главный взрыв популярности случился в 1982-м с релизом Thriller. Пластинка разошлась тиражом более 66 миллионов копий и до сих пор остаётся самым продаваемым альбомом в истории.Клипы Billie Jean, BeatIt и особенно 14-минутный Thriller задали новые стандарты индустрии. MTV впервые включил в ротацию видео афроамериканского артиста, а мир танцев получил "лунную походку" - визитную карточку Джексона.Трагический финалПод софитами Майкл сиял, но за их пределами его жизнь была куда сложнее. Многочисленные пластические операции, резкая смена внешности, два брака - с Лизой Мари Пресли и Дебби Роу, трое детей, включая Принса Майкла II от суррогатной матери. И громкие судебные процессы. Обвинения в растлении несовершеннолетних, которые он категорически отрицал.25 июня 2009 года мир потрясла новость о смерти Майкла Джексона от передозировки пропофола. Его личного врача признали виновным в непредумышленном убийстве. Миллионы поклонников оплакивали артиста, но его музыка, танцы и новаторство продолжают жить.Потерял жену, основал благотворительный фонд, ведёт блог – чем занимаются братья Джексона сейчасДжеки Джексон после ухода Майкла стал главным вокалистом, участвовал в создании хита Can You Feel It (1981). Сольная карьера не принесла большого успеха, зато он активно продолжает работать над проектом The Jacksons и сегодня ведёт блог, посвящённый семье и музыке.Тито Джексон - главный гитарист группы, в 2003 году тоже начал сольную карьеру в жанре блюза. Личная жизнь была омрачена трагедией, в 1994 году его бывшая жена погибла при загадочных обстоятельствах. Сам Тито ушёл из жизни в 2024 году от сердечного приступа.Джермейн Джексон покинул The Jackson 5 в 1975 году, но продолжал сотрудничать с братьями на юбилейных концертах. Автор более десяти сольных альбомов, работал с Уитни Хьюстон, отец семерых детей.Марлон Джексон отвечал за перкуссию и бэк-вокал, выпустил сольный альбом Baby Tonight (1987), но предпочёл бизнес, а именно недвижимость и медиакомпании. Основал благотворительный фонд, воспитывает троих детей.Замуж за катарского миллиардера и резонансные интервьюУ Майкла были и сестры. Ими в большей степени занималась мама, возможно, именно поэтому их имена не столь известны широкой публике.Разве что Джанет - младшая в династии Джексонов, и единственная из братьев и сестёр, кому удалось вплотную приблизиться к масштабу славы Майкла. Её имя вписано в список самых продаваемых артистов в истории современной поп-музыки. В 2017 году она впервые стала матерью, однако семейное счастье оказалось недолгим, брак с катарским миллиардером Виссамом аль-Маной завершился разводом.Ла Тойя Джексон - одна из старших сестёр Майкла и Джанет, которая до сих пор пытается закрепиться и в музыке, и в актёрской профессии. Однако широкая публика знает её прежде всего не по творческим успехам, а по резонансным интервью, в которых она откровенно делилась подробностями личной жизни легендарного брата.Риби Джексон - первенец в семье Джексонов. За годы своей музыкальной карьеры она выпустила несколько альбомов, однако ни один из них не смог взлететь на вершины чартов. Любопытно, что её дебютная песня была написана Майклом.The Jacksons воссоединялись несколько раз, в том числе в 2021 году на фестивале в Остенде, отметив полвека со дня создания группы и отдав дань памяти Майклу. Сегодня их имена - часть золотого фонда мировой поп-музыки.

