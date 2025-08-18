Рейтинг@Mail.ru
Подрыв Крымского моста должен был сорвать переговоры, заявили в Госдуме
16:18 18.08.2025
Подрыв Крымского моста должен был сорвать переговоры, заявили в Госдуме
россия
киев
украина
дмитрий белик
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Попытка киевских властей организовать теракт на Крымском мосту была нацелена на срыв участия России в мирных переговорах, но четкая работа российских спецслужб по его предотвращению разгромила попытку Киева уйти любым способом от мирного процесса разрешения военного конфликта, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "Планируемая диверсия на Крымском мосту должна была, по мнению киевского режима, сорвать участие России в мирных переговорах, потому что подобного демарша официальная Москва терпеть бы не стала. Но этого не вышло, диверсия сорвана, а переговоры России и США по урегулированию военного конфликта продолжаются", - сказал Белик. По его словам, четкая работа российских спецслужб разгромила попытку Киева уйти любым способом от мирного процесса разрешения военного конфликта.
россия, киев, украина, дмитрий белик, госдума рф
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Белик, Госдума РФ
Подрыв Крымского моста должен был сорвать переговоры, заявили в Госдуме

Белик: попытка Киева взорвать Крымский мост была нацелена на срыв переговоров

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Попытка киевских властей организовать теракт на Крымском мосту была нацелена на срыв участия России в мирных переговорах, но четкая работа российских спецслужб по его предотвращению разгромила попытку Киева уйти любым способом от мирного процесса разрешения военного конфликта, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
Задержание лиц, причастных к попытке теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Появились кадры задержания причастных к попытке теракта на Крымском мосту
11:43
"Планируемая диверсия на Крымском мосту должна была, по мнению киевского режима, сорвать участие России в мирных переговорах, потому что подобного демарша официальная Москва терпеть бы не стала. Но этого не вышло, диверсия сорвана, а переговоры России и США по урегулированию военного конфликта продолжаются", - сказал Белик.
По его словам, четкая работа российских спецслужб разгромила попытку Киева уйти любым способом от мирного процесса разрешения военного конфликта.
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Госдуме резко высказались о попытке Киева взорвать Крымский мост
13:24
 
РоссияКиевУкраинаДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
