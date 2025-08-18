https://ria.ru/20250818/moskva-2036066942.html
В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя
В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя - РИА Новости, 18.08.2025
В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя
Троих студенток отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова после их танцев напротив Храма Христа... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:06:00+03:00
2025-08-18T15:06:00+03:00
2025-08-18T15:33:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156221/65/1562216560_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_d374dcf27e93c7625ea46ce0fc1a1e7f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Троих студенток отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова после их танцев напротив Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле Храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан", - говорится в сообщении университета. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. "По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы", - заключили в РГХПУ имени Строганова.
https://ria.ru/20250724/delo-2031105242.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156221/65/1562216560_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4bf238e41f17abab073eab96fe255363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва
В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя
Студенток РГХПУ имени Строганова отчислили из-за танцев у храма Христа Спасителя
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Троих студенток отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова после их танцев напротив Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе.
Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле Храма Христа Спасителя, центр также попросил СК
привлечь студенток к уголовной ответственности.
"Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан", - говорится в сообщении университета.
В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза.
"По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы", - заключили в РГХПУ имени Строганова.