В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя
15:06 18.08.2025 (обновлено: 15:33 18.08.2025)
В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Троих студенток отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова после их танцев напротив Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле Храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан", - говорится в сообщении университета. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. "По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы", - заключили в РГХПУ имени Строганова.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Троих студенток отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова после их танцев напротив Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе.
Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле Храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности.
"Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан", - говорится в сообщении университета.
В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза.
"По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы", - заключили в РГХПУ имени Строганова.
