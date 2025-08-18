https://ria.ru/20250818/moskva-2036066942.html

В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя

В РГХПУ отчислили трех студенток после танцев у храма Христа Спасителя

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Троих студенток отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова после их танцев напротив Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле Храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан", - говорится в сообщении университета. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. "По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы", - заключили в РГХПУ имени Строганова.

