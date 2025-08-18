https://ria.ru/20250818/moskva-2036042185.html

Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Одиннадцатый фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 13 по 16 августа 2026 года, его формат будет отличаться от привычного, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Организаторы анонсировали проведение 11-го фестиваля "День Индии", подчеркнув, что его формат будет отличаться от привычного: гостей ждут с 13 по 16 августа 2026 года", - рассказали в пресс-службе. Десятый фестиваль "День Индии" проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Его посетили рекордные 2,7 миллиона человек. В 2025 году фестиваль был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.

