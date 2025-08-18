Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:56 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/moskva-2036042185.html
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году - РИА Новости, 18.08.2025
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году
Одиннадцатый фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 13 по 16 августа 2026 года, его формат будет отличаться от привычного, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:56:00+03:00
2025-08-18T12:56:00+03:00
культура
москва
индия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035530820_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_77442f523979638a3b257104f2f8d67f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Одиннадцатый фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 13 по 16 августа 2026 года, его формат будет отличаться от привычного, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Организаторы анонсировали проведение 11-го фестиваля "День Индии", подчеркнув, что его формат будет отличаться от привычного: гостей ждут с 13 по 16 августа 2026 года", - рассказали в пресс-службе. Десятый фестиваль "День Индии" проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Его посетили рекордные 2,7 миллиона человек. В 2025 году фестиваль был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250818/moskva-2036042006.html
москва
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035530820_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_a804cbcc5f1d9ed3ede1d4d402ebe8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, индия, россия, общество
Культура, Москва, Индия, Россия, Общество
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году

Фестиваль "День Индии" в 2026 году пройдет в Москве с 13 по 16 августа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетительница на 10-м фестивале "День Индии"
Посетительница на 10-м фестивале День Индии - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Посетительница на 10-м фестивале "День Индии"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Одиннадцатый фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 13 по 16 августа 2026 года, его формат будет отличаться от привычного, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Организаторы анонсировали проведение 11-го фестиваля "День Индии", подчеркнув, что его формат будет отличаться от привычного: гостей ждут с 13 по 16 августа 2026 года", - рассказали в пресс-службе.
Десятый фестиваль "День Индии" проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Его посетили рекордные 2,7 миллиона человек. В 2025 году фестиваль был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
Посетители на фестивале День Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Фестиваль "День Индии" в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек
12:54
 
КультураМоскваИндияРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала