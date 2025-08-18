https://ria.ru/20250818/moskva-2036042185.html
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году - РИА Новости, 18.08.2025
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году
Одиннадцатый фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 13 по 16 августа 2026 года, его формат будет отличаться от привычного, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:56:00+03:00
2025-08-18T12:56:00+03:00
2025-08-18T12:56:00+03:00
культура
москва
индия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035530820_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_77442f523979638a3b257104f2f8d67f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Одиннадцатый фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 13 по 16 августа 2026 года, его формат будет отличаться от привычного, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Организаторы анонсировали проведение 11-го фестиваля "День Индии", подчеркнув, что его формат будет отличаться от привычного: гостей ждут с 13 по 16 августа 2026 года", - рассказали в пресс-службе. Десятый фестиваль "День Индии" проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Его посетили рекордные 2,7 миллиона человек. В 2025 году фестиваль был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250818/moskva-2036042006.html
москва
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035530820_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_a804cbcc5f1d9ed3ede1d4d402ebe8b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, индия, россия, общество
Культура, Москва, Индия, Россия, Общество
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году
Фестиваль "День Индии" в 2026 году пройдет в Москве с 13 по 16 августа