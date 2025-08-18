Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "День Индии" в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек - РИА Новости, 18.08.2025
Культура
 
12:54 18.08.2025
Фестиваль "День Индии" в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек
Фестиваль "День Индии" в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек
Юбилейный фестиваль "День Индии" в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Юбилейный фестиваль "День Индии" в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Десятый фестиваль "День Индии" закрылся в российской столице 17 августа, ознаменовав новое десятилетие в истории ставшего традиционным торжества. Юбилейный фестиваль побил прошлогодний рекорд – число гостей составило 2,7 миллиона человек", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что зрители вокально-танцевального марафона смогли увидеть 413 выступлений на главной сцене. Среди его участников - любительские и профессиональные коллективы из 81 города России и мира, в том числе - представители Индии. Более 150 участников индийского базара и 40 представительств ресторанов и кафе позволили посетителям почувствовать индийский колорит на ощупь и вкус. Хитом прилавков стали манго-шейки, индийские специи, чай и чикен-карри. Десятый фестиваль "День Индии" проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Он был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
москва
россия
индия
москва, россия, индия, общество
Культура, Москва, Россия, Индия, Общество
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Юбилейный фестиваль "День Индии" в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Десятый фестиваль "День Индии" закрылся в российской столице 17 августа, ознаменовав новое десятилетие в истории ставшего традиционным торжества. Юбилейный фестиваль побил прошлогодний рекорд – число гостей составило 2,7 миллиона человек", - рассказали в пресс-службе.
Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Посетители фестиваля "Дни Индии" оценили праздник колесниц
Вчера, 17:19
Там отметили, что зрители вокально-танцевального марафона смогли увидеть 413 выступлений на главной сцене. Среди его участников - любительские и профессиональные коллективы из 81 города России и мира, в том числе - представители Индии. Более 150 участников индийского базара и 40 представительств ресторанов и кафе позволили посетителям почувствовать индийский колорит на ощупь и вкус. Хитом прилавков стали манго-шейки, индийские специи, чай и чикен-карри.
Десятый фестиваль "День Индии" проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Он был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
Фестиваль колесниц Ратха-ятра - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве
Вчера, 15:26
 
