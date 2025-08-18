https://ria.ru/20250818/moskalkova-2036054598.html
Аппарат Москальковой отправил в Донецк гуманитарный груз
Аппарат Москальковой отправил в Донецк гуманитарный груз - РИА Новости, 18.08.2025
Аппарат Москальковой отправил в Донецк гуманитарный груз
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и сотрудники её аппарата в понедельник отправили жителям Донецка гуманитарный груз - более 10 тонн...
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и сотрудники её аппарата в понедельник отправили жителям Донецка гуманитарный груз - более 10 тонн питьевой воды, передает корреспондент РИА Новости. Фура с бутилированной водой отправилась в Донецк от Дома прав человека в Москве. В ДНР воду развезут в пункты временного размещения и детские сады, а также передадут особо нуждающимся гражданам. "Когда мы стали получать сообщения от граждан Донбасса, от жителей Донецка о том, что у них дефицит воды, мы сразу же решили откликнуться", - сказала Москалькова перед отправкой гуманитарного груза. Федеральный омбудсмен поблагодарила фонд "Добровольцы Донбасса", который помог отправить жителям ДНР гуманитарный груз. "Мы сегодня вместе со всеми нашими сотрудниками сделали все возможное для того, чтобы люди, испытывающие сегодня крайне сложное положение из-за украинских неонацистов, получили от нас помощь", - добавила она.
